23 Nisan neşesi

Çocuklar, coronavirüs pandemisi nedeniyle bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı okullarında ya da çeşitli etkinlik alanlarında kutlayamayacak. Ancak düzenlenecek pek çok etkinlik onlara mutlu ve keyifli bir bayram yaşatacak… İşte onlardan bazıları…

SOKAKTA PALYAÇOLU KUTLAMA

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bugün Kadıköy caddelerinde coşkuyla kutlanacak. Kadıköy Belediyesi, bayram coşkusunu, çocuk şarkılarının ve marşların yükseleceği 2 tır ve 25 araçla cadde ve sokaklarda yaşatacak. Özel olarak hazırlanmış tırlarda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyacak şekilde palyaço ve jonglörler yerlerini alacak.

TİYATRO KUKLA MASAL KEYFİ

İş Sanat'ın hazırladığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel programı, bugün çocuklarla buluşuyor. Programda kukla oyunu “Nasrettin Hoca”, müzikli tiyatro “Çocuklar İçin Öylesine Bir Dinleti” ve “Keloğlan” masalı ile eğlenceli çocuk atölyeleri yer alacak. İş Sanat'ın 24 Nisan ve 25 Nisan'da da renkli içeriklerle devam edecek olan etkinlikleri, İş Sanat'ın YouTube kanalı ve internet sitesinden erişime açık olacak.

MİNİKLERE BAYRAM HEDİYESİ

Doğaçlamanın Amerikalı annesi Viola Spolin'in metodunu Türkiye'ye getiren Ege Maltepe, tiyatro ve iletişim oyunlarıyla dolu atölyelerine çocuklarla online olarak devam ediyor. Yıl boyunca miniklerin derslerden aldığı keyfe tanık olan Maltepe, bugün onlar için ücretsiz bir atölye açıyor. Detaylı bilgi www.spolinist.com'da.

SANATLA BÜYÜYEN AĞACIM

İstanbul Modern, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda müzenin koleksiyon sergisinde doğayı işaret eden yapıtlardan ilham alarak; çocukları, doğayı düşünmeye ve sanat yoluyla renkli hayaller kurmaya davet ediyor. Sanatçıların işbirliğinde yürütülen “Sanatla Büyüyen Ağacım” projesi 25 Nisan 2021 tarihine kadar devam edecek. Proje süresince sanatçıların üretimlerinden yola çıkarak kendi ağaçlarını tasarlayan çocuklar çalışmalarının fotoğraflarını İstanbul Modern'in web sitesinde projeye özel hazırlanan resim galerisine yükleyebilecek. Çocukların sanat çalışmalarının fotoğrafları www.istanbulmodern.org adresinde 16 Mayıs 2021 tarihine kadar sergilenecek.

BAYRAMA ÖZEL ATÖLYELER

İKSV Alt Kat, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklara, müzik, görsel sanatlar ve tiyatro alanlarında farklı yaş gruplarına özel hazırlanan atölyelerle bayram coşkusunu yaşatacak. Çocukların gün boyu aileleriyle birlikte katılabilecekleri Sera Çamaş ile Beden Müziği ve Ritim Atölyesi, Atölye Pikolo ile “Bütün Renkler El Ele” Sanat Atölyesi ve Sevinç Erbulak ile “Bir Hayal Bir Oyun” Atölyesi Zoom platformu üzerinden ücretsiz gerçekleştirilecek. Sınırlı kapasitesi bulunan atölyelere http://rezervasyon.iksv.org/altkat adresinden rezervasyon yaptırılabilecek.

EĞLENCELİ BİR TİYATRO OYUNU

İBB Şehir Tiyatroları'nın yeni çocuk oyunlarından Elma Kurdu Kırtık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarla buluşuyor. Salgının başından beri “Salondan Yayın” adıyla online olarak düzenlenen onlarca etkinliğin bir devamı olarak Elma Kurdu Kırtık, İBB Şehir Tiyatroları Youtube hesabından bugün saat 15:00'te online olarak yayınlanacak. Sezon boyunca beğeniyle izlenen B. Çağatay Çakıroğlu ve Ö. Barış Bakova'nın yazıp B. Çağatay Çakıroğlu'nun yönettiği Elma Kurdu Kırtık oyununda Elyesa Çağlar Evkaya ve Seda Çavdar rol alıyor.