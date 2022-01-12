Çocuk yıldız 25 yıldır aynı filmden para kazanıyor

Reece Thompson, 25 yıl önce vizyona giren Oscar ödüllü Titanik filmindeki rolü sayesinde hâlâ para kazandığını söylüyor.

Sozcu.com.tr

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Titanik filminde rol aldığında henüz beş yaşındaydı ve filmin yalnızca üç sahnesinde görüldü ama beyaz perdenin klasikleri arasına girmeyi başaran film sayesinde hâlâ para kazanıyor.

Başrollerini Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet’ın paylaştığı, yönetmen koltuğunda ise James Cameron’ın oturduğu film, 1997’de vizyona girdiğinde gişe rekorları kırdı. Film, sadece gişede başarı göstermedi; aynı zamanda 14 dalda Oscar’a aday oldu ve en iyi yönetmen ile en iyi film dahil 11 dalda Oscar kazanmayı başardı.

Gerçek bir olaydan kurgulanan filmin vizyona girişinin üstünden 25 yıl geçti ama hâlâ oyuncularına kazandırmaya devam ediyor. Buna küçük yan rollerde yer alan oyuncular da dahil.

25 YILDIR PARA ALMAYA DEVAM EDİYOR

Eski çocuk yıldız Reece Thompson, Titanik’te İrlandalı küçük bir çocuğu canlandırmıştı. Reece’in canlandırdığı karakter ne yazık ki filmde annesi ve kız kardeşiyle birlikte ölüyor ve filmde toplam üç sahnede görünüyor.

Şimdi 30 yaşında olan Thompson, oyunculuğa devam etmiyor; Utah’ta bir kayak ve snowboard tesisi olan Brian Head Resort’ta dijital pazarlama direktörü olarak çalışıyor. Ama hâlâ küçük yaştaki oyunculuk deneyiminden para kazanıyor.

Thompson, filmde rol almasıyla ilgili fazla bir şey hatırlamadığını söylese de rolü için her yıl birkaç çek almaya devam ettiğini belirtiyor.

ŞANS ESERİ ROL ALIYOR

Thompson’ın filmde rol alması ise oldukça ilginç, çünkü az kalsın Titanik’te yer almak yerine bir reklam filminde oynayacakmış. Thompson’ın annesinden ilk başta Thompson’ın rol alacağı projelerle ilgili bir seçim yapması isteniyor. Seçenekler arasında da Titanik ile bir benzin istasyonu reklamı yer alıyor.

Business Insider’a konuşan Reece Thompson şunları söyledi: “Sonunda tarihin en yüksek hasılat yapan filmlerinden biri olduğu ortaya çıktı, bu yüzden geçmişe bakıldığında oldukça tuhaf. Annem şöyle dedi: ‘Hadi yapalım. Harika olacak. Film berbat olsa bile onu göreceğiz.’ Açıkçası, sonunda patladı, bu yüzden bu onun adına kötü bir karar değildi, orası kesin.”

Thompson, film çekimlerine dair çok fazla şey hatırlamıyor ama İrlanda aksanı için çok çaba harcadığı aklından çıkmamış: “Dinlerseniz, kulağa pek de İrlanda aksanıyla konuşuyorum gibi gelmiyor. Ama konuşma koçunun yaptığı şeyi taklit etmeye çalıştığımı hatırlıyorum.”

YILDAN YILA MİKTAR DÜŞMÜŞ

Oyuncuya sette geçirdiği süre için belirli bir ücret ödenmiş ve bu da toplamda yaklaşık 22.000 pounda (414.589 lira) denk geliyor. Para, o zamandan beri eğitim, araba ve yaşam masrafları için harcanan banka hesabına yatırılmış.

Thompson, rol için üç ayda bir çek aldığını, ancak rakamın yıldan yıla 150 ila 250 sterline kadar düştüğünü söylüyor: “Garip çünkü artık aklımda bile değil. Bu, ‘Ah, ne zaman yeni bir Titanik çeki alacağım?’ gibi değil. Olduğunda, ‘Oh, harika, fazladan 100 dolar’ gibi.”

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