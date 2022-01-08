Friends yıldızını kimse tanıyamıyor

Uzun süredir heyecanla beklenen Friends dizisi özel bölümü, final bölümünün üzerinden 17 yıl geçtikten sonra nihayet geçtiğimiz mayıs ayında yayınlandı. Dizinin oyuncuları yeniden bir araya gelirken yapımda yer alan minik oyuncu da merak konusu oldu.

Sozcu.com.tr

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Friends: The Reunion özel bölümüyle fenomen dizinin oyuncuları bir araya geldi ve hayranlara unutulmaz anlar yaşattı. Ancak ufak oyuncu bu özel bölümde görünmedi. Ross ve Rachel’ın kızı Emma’yı canlandıran ikizler artık 19 yaşındalar.

Noelle ve Cali Sheldon, sitcom’da sırayla Rachel Greene ve Ross Geller’in kızı Emma’yı oynadılar. Küçük oyuncuların çalışabilecekleri saatler kısıtlı olduğu için yapımlarda bir bebeği canlandırmak için ikizlerin kullanılması oldukça yaygın. Friends dizisinde de Emma Gellar-Greene olarak ekranda Noelle ve Cali yer aldılar. İkizler, şimdi 19 yaşındalar. Los Angeles, California’daki ünlü bir kolej olan Ucla’da ikinci yıllarındalar.

İkizler dizide rol almalarıyla ilgili şu şekilde konuştular: “Friends’te olduğumuzu bilerek büyüdük ama 10 yaşımıza kadar bunun tam olarak ne demek olduğunu anlamadık.”

Anneleri Gretchen Sheldon, Friends hakkında şunları söyledi: “Herkes Noelle ve Cali’ye gerçekten çok iyi davrandı ve onlara setteki küçük prensesler gibi davrandı.”

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