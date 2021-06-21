7 bin kişilik Apameia antik tiyatrosu gün yüzüne çıkıyor

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde tarihi M.Ö. 8. yüzyıla kadar dayanan Apameia Antik Kenti'nde kazı çalışmaları yeniden başladı Apemeia'nın ayrıca 7 bin kişilik olduğu tahmin edilen antik tiyatronun önemli bir kısmı gün yüzüne çıkarıldı.



40 BİLİM İNSANI ÇALIŞACAK

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek Apameia Antik Kenti'nde yapılacak olan ve 7 ay sürmesi planlanan 2021 yılı kazılarının, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü birimi Afyonkarahisar Müzesi Müdürü Mevlüt Üyümez başkanlığında, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Bilgin'in bilimsel koordinatörlüğünde, 14 farklı üniversiteden, 40 bilim insanının katılımıyla başlayacağını ifade etti.

TARİHTE DE ANA YOLLARIN KAVŞAK NOKTASI

Antik dönemde Phrygia Bölgesi’nin sınırlarında kalan Dinar ilçesinde Üçlerce Tepe ile Toptepe üzerinde kurulan Kelainai-Apameia kenti, ana yol güzergahlarının kavşak noktasında kurulduğundan stratejik bir öneme sahip bir kent. Dinar ilçesinde tarihi M.Ö. 8. yüzyıla kadar dayanan Apameia Antik Kenti'nde başlatılan kaza çalışmaları devam ederken, Roma döneminde Efes Antik Kenti’nden sonraki en önemli şehir olarak kabul edilen Apemeia'daki 7 bin kişilik olduğu tahmin edilen antik tiyatronun önemli bir kısmı gün yüzüne çıkarıldı.

(İHA)

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