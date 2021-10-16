Adele müzik dünyasını altüst etti… 5 yıl sonra çıkardığı ilk şarkı Easy On Me rekorlar kırdı

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, 5 yıl sonra yayınladığı ilk şarkıyla rekorları altüst etti.

Sozcu.com.tr

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Adele uzun süre ara verdiği müzik dünyasına bomba gibi bir geri dönüş yaptı. 19 Kasım’da yeni albümü 30’u piyasaya sürmeye hazırlanan 33 yaşındaki şarkıcı, bu albümden Easy On Me adlı şarkıyı yayınladı.

2016’da yayınlanan Water Under The Bridge’den bu yana ilk Adele şarkısı olan Easy On Me, rekorları altüst etti.

iTunes’un İngiltere ve ABD listesine ilk sıradan giriş yapan şarkı, şimdiden Apple Music’in ABD’deki en çok dinlenen dördüncü şarkısı oldu.

Easy On Me, Spotify’da da başarısını sürdürdü. Şarkı platformun bir gün içinde en çok dinlenen parça unvanının sahibi oldu. Şarkının video klibi de YouTube’da 1 günde 47 milyondan fazla kez izlendi.