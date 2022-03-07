Bolşoy Tiyatrosu’nun müzik direktöründen savaş kararı: İstifa etti

Dünyanın en prestijli sanat oluşumlarından Bolşoy Tiyatrosu'nun müzik direktörü ve şefi Tugan Sokhiev, Ukrayna savaşı dolayısıyla üzerinde artan baskılara yanıt vererek istifa etti.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasında 12 gündür devam eden savaş sanat dünyasını da derinden etkiledi… Birçok müzisyen ve sanatçı savaşı kınarken dün gece dikkat çekici bir karar Rusya’dan geldi…

Rusya’nın ikonik sanat kurumlarından Bolşoy Tiyatrosu’nun müzik direktörü ve şefi Tugan Sokhiev, Ukrayna savaşıyla ilgili bir açıklama yapmaması üzerine artan baskılar sonucunda görevini bırakma kararı aldı.

Sokhiev, Bolşoy Tiyatrosu’ndaki rolünün yanı sıra Fransa’da aynı görevi üstlendiği Fransa’da Toulouse Şehir Orkestrası’ndaki görevini de bıraktığını söyledi. 44 yaşındaki Sokhiev, Facebook üzerinden bir paylaşım yaptı ve “Hayatımda hiçbir zaman gerilimi desteklemedim. Ben barıştan başka bir şeyi desteklemedim. Müzisyenler barışın elçileridir ve ben hep Ukraynalı sanatçılarla çalıştım, birlikte müzik yapmaya bayılıyoruz” dedi.

“SEÇİM YAPMAYA ZORLANDIM VE İSTİFA ETTİM”

Fakat Sokhiev’in Kiev’in kardeş şehri olan Toulouse’un valisi tarafından saldırıları kınayan bir açıklama yayınlamasını istemesi üzerine istifa kararı aldığı belirtildi. Sokhiev, “En sevdiğim Rus müzisyenlerle, en sevdiğim Fransız müzisyenler arasında bir seçim yapmaya zorlandım ve dolayısıyla her ikisinden de istifa ettim” dedi.

Sokhiev’in istifası Rusya Devlet Başkanı Putin’in yakın arkadaşı ve Edinburgh Uluslararası Festivali’nin onursal başkanı olan Valery Gergiev’in saldırıları kınamamasından sonra görevden alınmasının ardından geldi.

Son dönemde uluslararası sanat camiasında Rusya’ya karşı oluşan duruş kuvvetleniyor. Royal Opera House’un Bolşoy’un yaz programını iptal etmesinden sonra Madrid’deki Teatro Real de aynı adımı attı.

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