Borç, Hindistan Kerala Film Festivali’nde yarışacak

Vuslat Saraçoğlu’nun yönettiği; 37. İstanbul Film Festivali'nde Altın Lale ödülünü kazanan Borç bu yıl 22.’si yapılacak Uluslararası Hindistan Kerala Film Festivali’nde yarışacak.
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Daha önce Tunus’ta gerçekleştirilen Kartaca Film Festivali’nde, Makedonya’da gerçekleştirilen Cinedays Film Festivali’nde gösterilen Borç, Hindistan’da da sinemaseverlerle buluşacak. Uluslararası Hindistan Kerala Film Festivali, Festival 7-13 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek.
30 Kasım'da vizyona girecek olan Borç, genel anlamıyla ‘iyilik' kavramıyla ilgili sorular soruyor.
Serdar Orçin, İpek Türktan Kaynak, Rüçhan Çalışkur, Ozan Çelik, Beyti Engin, Feridun Koç, Öykü Sevinç ve Ülkü Aybala Sunat'ın rol aldığı filmin görüntü yönetmenliğini Meryem Yavuz, sanat yönetmenliğini Osman Özcan üstlenirken, kurgusunda ise Naim Kanat imzası bulunuyor.
Karısı Mukaddes ve kızı Simge ile birlikte Eskişehir'de yaşayan Tufan'ın yan dairede yalnız yaşayan ve rahatsızlanan komşuları Huriye'ye uzattıkları yardım eli sonrasında yaşananları konu edinen film, yaşam alanları ve onların kullanımları üzerine de yoğunlaşıyor. Erkeğin yarattığı sorumluluk duygusunun kadının yaşam alanında ete kemiğe bürünmesi filmde karakterler üzerinden ayrı ayrı fedakârlık kavramının sorgulanmasına neden oluyor.