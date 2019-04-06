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Çocuklar Duymasın şoku! Yapımcısı açıkladı, sona eriyor!
Çocuklar Duymasın şoku! Yapımcısı açıkladı, sona eriyor!
Başrollerinde Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın yer aldığı, Kanal D'de yayınlanan Çocuklar Duymasın, sona eriyor.
Kültür Sanat 6 Nisan 2019 - 12:02

2002 yılından bu yana dek televizyonda olan, bir dönem sona erse de, yeniden izleyicilerle buluşan Çocuklar Duymasın finale hazırlanıyor. Dizinin yapımcısı Birol Güven, dizinin önümüzdeki hafta son bölümünün yayınlanacağını açıkladı.

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