Çocuklar Duymasın şoku! Yapımcısı açıkladı, sona eriyor!

2002 yılından bu yana dek televizyonda olan, bir dönem sona erse de, yeniden izleyicilerle buluşan Çocuklar Duymasın finale hazırlanıyor. Dizinin yapımcısı Birol Güven, dizinin önümüzdeki hafta son bölümünün yayınlanacağını açıkladı.

Kanal D, önümüzdeki hafta Çocuklar Duymasın'ın bu sezon yayınlanacak olan son bölümünü yayınlayacak ve bir süre ara vereceğiz. Tüm ekip arkadaşlarıma ve @kanald ye emekleri için çok teşekkür ederim. @ccklrdymsn @MinTMotionPics — Birol Güven (@birolguven) 5 Nisan 2019