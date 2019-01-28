Eğlenceli ve düşündürücü bir gösteri

Partneri piyanist/besteci Emir Gamsız ile uzun yıllardır New York'ta projeler üreten Ege Maltepe, şu sıralar 2014'de New York'ta sahneledikleri bir teatral konserin Türkiye prömiyerine hazırlanıyor. Schubert ile Konuşurken ismindeki bu teatral konser tiyatro oyunu ile konser deneyimini birleştiriyor. Maltepe'nin kaleme aldığı metinde Zuhal isimli karakter, bir zaman yolculuğu ile romantik dönemin dahi bestecisi Franz Schubert ile konuşuyor. 1800'ler ile çağımızın bir karşılaştırmasının yapıldığı bu eğlenceli ve düşündürücü gösteride Schubert'in ölümsüzleşmiş solo piyano eserleri ile şarkılarından da canlı örnekler yer alıyor. Piyanist Emir Gamsız ile genç soprano Ayşenur Ayyıldız'ın kulakların pasını silecekleri bu teatral konser Gamsız ve Maltepe'nin yeni etkinlik mekanı Ulus'taki Bach Cafe'de gerçekleşecek. İlk temsil, Schubert'in doğum günü olan 31 Ocak Perşembe akşamı gerçekleşecek.



OYUN OKULU ŞİMDİ İSTANBUL’DA

Öte yandan doğaçlamanın annesi Viola Spolin'in oğlu ve bu metodun da babası sayılan Paul Sills'in New York'taki okulundan mezun olduktan sonra Spolin-Ist'i kuran Maltepe, şu sıralar İstanbul Ulus'taki “Oyun Okulu”nda Spolin Doğaçlama Tekniği üzerine eğitimler veriyor. Doğaçlamadan yola çıkarak kişinin kendisini ve yaratıcılığını keşfettiği, iletişim kanallarını açan bir metod olan Spolin metodunu anlamak için deneyimlemek gerektiğini belirten sanatçı; “Spolin doğaçlamasını özümsemiş oyuncu, yönetmen ve eğitmenler yetiştirmeyi amaçladığımız okulumuzda 6 Şubat'ta bir sınıf daha açıyoruz. Toplamda 2 yıllık bir eğitim olan Spolin Doğaçlaması Oyun Okulu 2020 sonuna kadar başka sınıf açmayacak” dedi.



ÇOCUKLARI DA UNUTMADI

20. Yüzyıl tiyatrosunda çığır açan Viola Spolin”in doğaçlama tiyatro tekniğinin tohumlarını çocuklarla yaptığı çalışmalarla attığına dikkat çeken Maltepe; “9 Şubat'tan itibaren çocuklar için de doğaçlama derslerine başlıyoruz. Bu eğitimde çocuklar; iletişim, yaratıcılık, grup çalışması gibi konularda oyunlar oynayacak” diye konuştu.