Erdoğan’a hakaret davası hakimi: Sanatçılara danışabilirim

Kabataş İskelesindeki reklam panosuna yapıştırılan ressam Devrim Erbil’e ait resmin uyarlamasına, sprey boya ile ‘asılmış adam’ silüeti çizen ve sosyal medyadaki paylaşımlarında Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında 11 yıl 2 aya kadar hapis cezası talep edilen Ömürcan İ.’nin yargılandığı davaya devam edildi.

İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Ömürcan İ., avukatıyla katıldı. Müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı ise katılmadı.

Olaya ilişkin görüntülerin bulunduğu 5 CD’nin dosyaya sunulduğunu bildiren hakim, suç konusu görüntülerin izlenmesi ile savunma tanıklarının dinlenip dinlenmemesinin daha sonra değerlendirilmesine hükmetti.

Ayrıca kamera görüntülerinin izlenmesinden sonra, sanığın eylemlerinin sanatsal değeri olup olmadığı ve sanatsal çalışmanın dışına taşıp taşmadığı yönünde Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ndeki 3 öğretim görevlisinden oluşturulacak bilirkişi heyetinden rapor alınıp alınmamasının düşünülmesine karar verdi. Duruşma, 14 Ekim’e ertelendi.

Mahkeme, ‘eylemlerin sanatsal değeri olup olmadığı, sanatsal çalışma dışına taşıp taşmadığı’ yönünde bilirkişi raporu alınıp alınmamasını değerlendirecek.



“TÜRK BAYRAĞI İLE İLGİLİ KÖTÜ ŞEYLER VAR”

İddianamede Kabataş İskelesi’nin önündeki levhalarda, “Türk Bayrağı ile ilgili kötü şeyler var” ihbarı yapıldığı, incelemelerde reklam panosunda sergilenen ressam Devrim Erbil’in eserlerinin suretlerinden birinin sol üst tarafında ay yıldız olduğu, hilal şeklindeki aya boynundan asılmış gölge bir insan siluetinin çizildiğinin belirlendiği kaydedildi.

Soruşturmada silueti çizenin “izinsiz” adlı sosyal medya hesabının kullanıcısıyla aynı kişi olabileceğinin değerlendirildiği, hesabın sahibi Ömürcan İ.’nin gözaltına alındığı belirtildi.

İddianamede, sanığın sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı farklı şekillerde resmettiği, bu paylaşımlarda üzerine atılı suçu işlediği aktarıldı. Olaya ilişkin incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde aynı yerde bulunan 1’i yabancı uyruklu 5 kişinin de gözaltına alındığı ancak eyleme etkilerinin olmadığı kanaatiyle haklarında takipsizlik kararı verildiği anlatıldı.

Sanık Ömürcan İ.’nin “Devletin egemenlik alametlerini aşağılama” ve “Zincirleme şekilde alenen Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 2 yıl 3 aydan 11 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

“İNSANLARI DEĞERLENDİRMEK İSTEDİM”

Sokak sanatçısı olduğunu söyleyen Ömürcan İ. daha önce yaptığı savunmasında, “izinsiz” adlı instagram hesabının kendisine ait olduğunu, bu hesapta Cumhurbaşkanı hakkında yaptığı resimlerin bulunduğunu söylemişti.

Ömürcan İ., “Sokak sanatçısıyım, bunları grafiti sanatı olarak yaptım. Uzunca zamandır ekonomik sıkıntı çekmekteyim. Salgın hastalık beni etkiledi, insanları değerlendirmek istedim.

Kendimi bu insanlara yakın hissettiğim için onlara yankı olmak istedim. Kabataş tramvay durağında bulunan pano üzerindeki Türk bayrağının ay yıldızına asılı gölge bir insan silüetini ben çizdim. Bütün amacım pandemi öncesindeki intihar eden insanları anlatmaktır. Çünkü bu insanların hayat hikayeleri benimkine benzemektedir. Suç işleme kastım yoktur, beraatimi isterim” demişti.

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DHA-Genel – Türkiye-İstanbul –

2021-05-25 11:17:53