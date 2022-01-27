Görüntü yönetmeni Ertunç Şenkay hayatını kaybetti

Yeşilçam'da birbirinden önemli filmlere imza atan görüntü yönetmeni Ertunç Şenkay 75 yaşında hayatını kaybetti.

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‘Benim Sinemalarım’, ’72. Koğuş’, ‘Devlerin Ölümü’, ‘Bekçiler Kralı’ gibi önemli filmlere imza atan görüntü yönetmeni Ertunç Şenkay, dün akşam saatlerinde vefat etti.

Şenkay bir süredir kalp damar hastalıkları nedeniyle tedavi görüyordu.

Oyuncu Zafer Algöz, Şenkay’ın vefat haberini Twitter hesabından”Küçük dev adam Ertunç Şenkay ardında sayısız ödül ve film bıraktı, veda etti bizlere. Mekanı cennet olsun” sözleriyle duyurdu.

ÖDÜL TÖRENİNE KATILAMAMIŞTI

Geçen yıl Adana’da düzenlenen 28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde Orhan Kemal Emek Ödülü’ne layık görülen Ertunç Şenkay rahatsızlığı nedeniyle törene katılamamıştı.

Ödül töreninde Şenkay adına ödülü alan oyuncu Menderes Samancılar, şöyle konuşmuştu:

“Ertunç Şenkay’ın ciddi sağlık problemleri var ve tedavi görüyor. Dileğimiz bir an önce iyileşmesi. Ödülü benim almamı rica etti. ‘Beni sevenler alsın’ dedi. Gerçekten kameranın arkasında bir cambaz nasıl çalışır öyle çalışırdı. İşine aşık biri. Orhan Kemal’i ne kadar çok sevdiğini biliyorum. ’72. Koğuş’ filmini ne şartlarda çektiğini bilirim. Böyle bir dostla uzun bir yolculuk yapmanın gururunu yaşıyorum. En yakın zamanda aramıza dönmesini diliyorum.”