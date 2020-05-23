Ferhan Şensoy’dan gençlere tavsiye: “İhtiyarların tavsiyelerini dinlemesinler”

Güzel bir hayatı olduğunu belirten Türk tiyatrosunun duayen ismi Ferhan Şensoy, "İnsan kendini hiçbir zaman yeterince yaşlı hissetmiyor. 69 yaşındayım ve yaşlılık bana hâlâ uzak bir gelecek gibi geliyor. Yaşlanmak, yapacak işinin bitmesi anlamına geliyor. Gençlere tek tavsiyem var; ihtiyarların tavsiyelerini dinlemesinler... Tek bir hayatları var, istedikleri gibi yaşasınlar!" dedi.

Türk tiyatrosunun duayen ismi Ferhan Şensoy, Spotify’daki Ortaoyuncular podcast serisinde kendisine gelen soruları yanıtlamayı sürdürüyor. Şensoy, serinin beşinci bölümünde de dikkat çeken cümleler kurdu.

Şensoy, “Hayatınızda iyi ki yaptığınız, gene olsa yaparım dediğiniz bir an var mı?” sorusuna, “Hayatımın bütünü için söyleyebilirim bunu. Şanslıydım, güzel bir hayatım oldu. Hâlâ da öyle. Tahir Alangu, Haldun Taner benim şanslarımdı. Kendi tiyatromu kurdum, kitaplarımı yazdım, gemide tiyatro yaptım. İyi ki de yapmışım” yanıtını verdi.

Evinin bahçesinde 3 badem ağacı olduğunu söyleyen Şensoy, ağaçlara “Deniz, Hüseyin, Yusuf…” ismini verdiğini ifade etti.



“UZUN SÜRE DÜŞÜNÜR, KISA SÜREDE YAZARIM”

“Bir oyunu aklında oluşturma, yazma, sahneye koyma süreci nasıl oluyor?” sorusunu yanıtlayan Şensoy, şöyle cevap verdi: “Oyunu yazmadan önce çok uzun düşünürüm. Çok kısa sürede de yazarım. “Beni Ben mi Delirttim?”i 13 günde yazmıştım mesela. Çıkış noktam bir gazete haberi de olabilir. Restoranda kavga eden karı koca da olabilir. Bilgisayarın başına oturmadan her şeyi kafamda tasarlarım. Ne yazacağımı bilirim. Yaşayan kişileri örnek aldığım oyunlar nadirdir. Ortaoyuncular 40 yıldır birlikte oynayan bir ekip. Hepsi iyi oyunculardan oluşan sağlam bir ekip. Prova süreci sıkıntısız geçer. Herkes sahnede ne yapması gerektiğini bilir.”

‘TEK BİR HAYATLARI VAR, İSTEDİKLERİ GİBİ YAŞASINLAR’

Şensoy’un “Gençlikten insanın yanına ne kalıyor? İnsan gençken enerjisini neye harcamalı?” sorusuna verdiği yanıt ise ders niteliğindeydi. Şensoy, bu soruyu “Bu soruların kesin bir cevabı yok. İnsan kendini hiçbir zaman yeterince yaşlı hissetmiyor. 69 yaşındayım ve yaşlılık bana hâlâ uzak bir gelecek gibi geliyor. Yaşlanmak, yapacak işinin bitmesi anlamına geliyor. Benim yapacak bir sürü işim var. Buna rağmen pat diye ölebilirim. Ölümden hiç korkmadım. Ölüyorsun ve bitiyor hayat bu kadar… Gençlere tek tavsiyem var; ihtiyarların tavsiyelerini dinlemesinler… Tek bir hayatları var, istedikleri gibi yaşasınlar!” diyerek yanıtladı.