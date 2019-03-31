Ferit Edgü’nün kitaplarını korsan badrolle basmışlar

Gazeteduvar’dan Anıl Mert Özsoy’un haberine göre, Türkiye’nin en önemli yazarlarından olan ve Hakkari’de Bir Mevsim, Giden Bir Kedinin Ardından, Bir Gemide, Çığlık gibi eserlerin sahibi Ferit Edgü’nün kitapları Sel Yayıncılık tarafından “korsan bandrolle” basıldı. Sel Yayıncılık’ın sahibi İrfan Sancı, sosyal medya hesabından konuyla ilgili, “Ferit Edgü'ye gerçek anlamda rezil olduğumuz, toparlamaya çalıştıkça batırdığımız, sonunda da nasıl ve niçin olduğunu kendisine açıklamak zorunda kaldığımız bir süreç yaşadık. Ben hem değerli bir yazarımızı, hem de dostumu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadım, yaşıyorum. Bu badrol meselesini, kimden ve neden kaynaklandığına dair detayları paylaşamayacağım ama Ferit Edgü bütün bunlardan haberdardır, hak kayıpları giderilmiştir. Kendisi konuyu anlamış ve anlayışla karşılamışsa da ‘ağzımızın tadı kaçtığı için’ yayıncılık ilişkimizi sonlandırmak durumunda kaldık. Ayrıca tam da bu nedenle konunun aramızda kalacağı konusunda da uzlaşmaya vardık. Şimdi kim, hangi motivasyonla bunu kullanarak itibar kaybı yaratmaya çalışıyor bilmiyorum ama hepsiyle tek tek uğraşacağımdan emin olabilir. Defalarca devlet tarafından dava edilen bir yayıncı olarak yasal yollar hiçbir zaman ilk tercihim olmaz ama hem kendimi hem ailemi hem de bin bir zorlukla kurduğumuz ve bugünlere getirdiğimiz Sel Yayıncılık'a yönelik iftiralara dair gerekli hukuki süreçleri başlattım” açıklamasını yaptı.

‘UZLAŞMA GÜNDEME GELMEDİ’

Ferit Edgü ise Sancı’nın açıklamasındaki “Hak kayıplarının giderildiğine yönelik” iddiayı reddederek, şöyle dedi:

“Geçen yılın Nisan-Mayıs aylarında, yayıncım Sel Yayıncılık kitaplarımın yayın satışıyla ilgili bazı yolsuzluklarını saptamış, kendilerinden beklediğim inandırıcı açıklamaları alamadığım için de tüm ilişkilerimi kesmiştim. Bu süreç içinde, İrfan Sancı'nın iddia ettiği gibi aramızda hiçbir açık görüşme olmamış, kezâ hiçbir uzlaşma gündeme gelmemiştir. Telif haklarındaki kayıtlar karşılanmadığı gibi böyle bir öneri de almış değilim. Bugüne değin, yayınevine bir zarar vermemek için suskunluğumu titizlikle korudum. Bugün, İrfan Sancı'nın açıklamalarında adımın geçmesi üzerine, konuya açıklık getirmek için suskunluğumu bozmak gerekliliğini duydum. Gelişmekte olan Türk yayıncılığında entelektüel ahlaka sığmayan davranışların ortaya çıkmasından son derece üzgünüm. Böyle biline.”

Sel Yayınları’nın sahibi İrfan Sancı’nın açıklaması…