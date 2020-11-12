Galata Kulesi merdivenlere resmedildi

İstanbul Galata Üniversitesi iş birliğiyle, Galata Kulesi’nin üç boyutlu figürü Ukraynalı ünlü sokak sanatçısı Alex Maksiov ve üniversiteli öğrenciler tarafından üniversitenin yanında bulunan merdivenlere resmedildi.

Renkli görüntülere sahne olan çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte merdivenler yeniden vatandaşların kullanımına açıldı. Merdivenlere resmedilen Hezârfen Ahmed Çelebi de dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

“BEYOĞLU TARİH, KÜLTÜR VE SANAT ŞEHRİ”

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu’nun bir tarih, kültür ve sanat şehri olduğunu, zaman içerisinde bir turizm ve üniversiteler şehri haline geldiğini söyledi.

Üniversitelerle iş birliği yaparak Beyoğlu’nun sanat ve kültür yönünü ön plana çıkaracak çalışmalara imza attıklarını belirten Yıldız, bu kapsamda ilçenin merdiven ve kör duvarlarının uluslararası sanatçılar ve üniversite öğrencileri tarafından boyandığını ifade etti.

Galata Üniversitesi öğrencilerinin, Ukraynalı sokak sanatçısı Alex Maksiov’la beraber bu çalışmayı bir merdivende başarılı şekilde uyguladığını vurgulayan Yıldız, “Alex, Beyoğlu’nun kimliğini çok iyi kavradığını ortaya koydu. Tarihi Galata’yı, Galata evlerini buradaki merdivenlere nakşetti. Gerek aşağıdan gerek yukarıdan Galata Kulesi ve Hazerfen’i nakşetti” diye konuştu.

Yıldız, sanat, müzik ve resim ruhunu, kültürün her noktasını Beyoğlu’nun her noktası ile buluşturacaklarını kaydetti. (DHA)