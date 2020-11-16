‘Geveze Piyanist’ten çocuklar için film

Piyanist-besteci Emir Gamsız uzun yıllar yaşadığı New York'ta 'Chatty Pianist' adıyla tanındığı, Türkiye'de de 'Geveze Piyanist' olarak sürdürdüğü konser serisini bambaşka bir mecraya taşıyor.

Emir Gamsız, ‘Geveze Piyanist’ çizgi filminin yapımına başlandığını ve 2021 sonunda filmi izleyiciye ulaştırmayı hedeflediklerini müjdeledi.

Senaryoyu filmin yönetmeni Ege Maltepe ile birlikte yazan Gamsız, çizim ve animasyonu Türkiye’nin en sevilen çocuk kitabı çizerlerinden Nalan Alaca ve ekibinin üstlenmesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

“Nalan bu film için aynen Japon animasyon üstatları gibi on binlerce kare çizecek” diyen besteci, filmin sadece çocukların değil yetişkinlerin de müzik bilgisine ciddi katkılarda bulunacağını belirtti.

Bir sinema ve 20 kısa eğitim filminden oluşan bu proje için çok büyük bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Gamsız, “İnsanlara mutluluk verecek bir eser hazırlıyoruz, özellikle de çocuklara” dedi.