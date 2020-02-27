Görevden alınan MESAM Yönetim Kurulu’ndan açıklama

Seçime bir ay kala görevden alınan Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nin (MESAM) Yönetim Kurulu Başkanı Arif Sağ bir açıklama yaptı. Sağ, bugüne kadar açılan 11 davayı da kendilerinin kazandığını belirterek, mevcut yönetim olarak önümüzdeki ay yapılacak genel kurul ile ilgili hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

MESAM'da eskiden görev yapan Recep Ergül tarafından Genel Kurul'da 109 sahte üyenin oy kullandığı gerekçesiyle dava açmıştı. İstanbul 1. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde dün görülen dava sonucunda Arif Sağ ve yönetimini görevden aldı. Arif Sağ, bugün yazılı bir açıklama yaptı ve şöyle dedi:

“Kamuoyunca bilindiği üzere 2018'de Arif Sağ başkanlığındaki yönetim kurulunun bakanlık tarafından görevden alınması ile başlayan süreç, yine aynı yıl Mayıs ayında yapılan MESAM genel kurulunda Arif Sağ ve ekibinin yeniden yönetime seçilmesi ile sonuçlanmıştı. Bu süreçte yönetim kurulunu görevden alan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na karşı Ankara 11. İdare Mahkemesi'nde dava açılmış, mahkeme 2018 yılında MESAM yönetim kurulunun görevden alınması ile ilgili bakanlık kararını iptal etmişti. Ayrıca bakanlık tarafından atanan geçici üst kurullar tarafından üyelikten çıkarılan Arif Sağ, Cahit Berkay ve Ali Rıza Binboğa'nın da içinde bulunduğu 11 MESAM üyesi yine mahkeme kararı ile MESAM'a dönmüştü.

Yine aynı genel kurulda yenilgiye uğrayan Orhan Gencebay'ın da içinde bulunduğu ekibin bazı üyeleri bu sefer de 2018 genel kurulunun iptali için İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde dava açmıştı.

SEÇİME 3 KİŞİLİK GEÇİCİ YÖNETİMLE GİDİLECEK

Gelinen süreçte yaklaşık 1 yıldan fazla bir süredir devam eden davanın 26 Şubat Çarşamba günü yapılan duruşmasında mahkeme tarafından ‘HMK 389 vd. maddelerine göre seçimlerin huzur içinde gerçekleştirilmesinin temini, yeni uyuşmazlıkların çıkmasının önlenmesi, MESAM meslek birliği üyelerinin menfaatlerinin temini bakımından Mart ayında gerçekleştirilecek genel kurulun göreve başlamasına kadar tüzükte belirlenen yönetim kurulu görev ve yetkilerine haiz olmak üzere 3 kişiden teşekkül eden geçici yönetimin mahkememizce 7 günlük sürede tedbiren atanmasına, yeni yönetim kurulu seçildiğinde başka bir ek karara gerek kalmadan mahkememizce görev verilen heyetin görevinin sonlanmasına, davacı ve davalıya varsa aralarında anlaştıkları isimleri bildirmek üzere 3 günlük kesin süre verilmesine, isim bildirilmediği taktirde mahkememizce 7 günlük sürede resen atanmasına…’ karar verilmiştir.

MEVCUT YÖNETİM 11 DAVA KAZANDI

Ekteki mahkeme tutanağında da görüleceği üzere, Arif Sağ başkanlığındaki MESAM yönetim kurulu ile ilgili mahkemece alınmış başkaca herhangi bir karar bulunmamaktadır. Tam tersi içlerinde muhalif gruptan isimlerin de bulunduğu geçici yönetimin geçmişte aldığı hukuksuz kararlara karşı yine Arif Sağ başkanlığındaki yönetim kurulu tarafından açılmış olan toplam 11 dava da kazanılmıştır.

28 MART’TA GENEL KURUL YAPILACAK

Önemle belirtmek isteriz ki, görevden alınan yönetim kurulumuz tarafından tüm hazırlıkları tamamlanan MESAM 16. Olağan Genel Kurulu daha önce planlandığı ve üyelerimize duyurulduğu şekilde 28 Mart 2020 Cumartesi günü yapılacaktır.”