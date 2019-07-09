Herhangi nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘herhangi’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘herhangi’dir.
HERHANGİ NE DEMEK: Belli olmayan, özellikleri iyice bilinmeyen, rastgele anlamındadır.
HERHANGİ NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin “herhangi mi, her hangi mi” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı herhangi şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.
her hangi (Yanlış kullanım)
herhangi (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“İşyerinde herhangi bir sorunu yoktu.”