İBB’den 23 Nisan’da çocuklara tiyatro müjdesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TBMM’nin açılışının 100. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı birçok dijital etkinlikle kutlayacak. 21-23 Nisan arasında tiyatro oyunları, çocuk operası, film ve kukla oyunu çocuklarla buluşacak.

İBB’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırladığı dijital etkinlikler yarın saat 14.00'te çocuk oyunu ‘Pollyanna' ile başlayacak. Yine yarın saat 18:00'de Danimarka Kültür Enstitüsü işbirliği ile çocuklarla buluşturulan ‘Kız Kardeşimin Çocukları Jutland'da çocuklarla buluşacak.

Programın sonraki gösterimleri ise, 22 Nisan saat 14:00'te çocuk operası ‘Barış Ormanı', 23 Nisan saat 14:00'te çocuk tiyatrosu ‘Atatürk ve Çocuk' ve 23 Nisan saat 16.00'da kukla oyunu ‘Çirkin Ördek Yavrusu' olacak.

Gösterimler, İBB TV Youtube ve İBB TV Facebook hesaplarından izlenebilecek.