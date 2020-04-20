İBB’den 23 Nisan’da çocuklara tiyatro müjdesi
İBB’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırladığı dijital etkinlikler yarın saat 14.00'te çocuk oyunu ‘Pollyanna' ile başlayacak. Yine yarın saat 18:00'de Danimarka Kültür Enstitüsü işbirliği ile çocuklarla buluşturulan ‘Kız Kardeşimin Çocukları Jutland'da çocuklarla buluşacak.
Programın sonraki gösterimleri ise, 22 Nisan saat 14:00'te çocuk operası ‘Barış Ormanı', 23 Nisan saat 14:00'te çocuk tiyatrosu ‘Atatürk ve Çocuk' ve 23 Nisan saat 16.00'da kukla oyunu ‘Çirkin Ördek Yavrusu' olacak.
Gösterimler, İBB TV Youtube ve İBB TV Facebook hesaplarından izlenebilecek.