İmamoğlu, Fatih ve Kanuni’yi buluşturdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve gelişinin ikinci yıldönümünde özel bir törene katıldı. İmamoğlu, geçtiğimiz Mart ayında Londra'nın ünlü müzayede evi Sotheby’s'de düzenlenen açık artırmada ismini açıklamayan bir kişi tarafından vergiler dahil 438 bin 500 sterline, yaklaşık 5 milyon TL'ye satın alınarak İBB'ye bağışlanan Kanuni Sultan Süleyman portresini tanıttı.

Tablonun ön gösterimi için İBB'nin Saraçhane'deki başkanlık binasından özel bir platform kuruldu. “Adalet ve Hukuka Hükmedenler: İstanbul'un Sultanları Evinde” yazılı platforma önce İBB tarafından satın alınan Fatih Sultan Mehmet portresi asıldı. İmamoğlu eldiven giyerek İstanbul'a ulaşan Kanuni tablosunu özel paketinden çıkardı ve Fatih tablosunun yanına astı.

Osmanlı İmparatorluğu’nun 10'uncu padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın Cristofano dell’Altissimo'nun fırçasından çıkan tablosu, 7'nci padişah Fatih Sultan Mehmet’in ünlü İtalyan ressam Bellini'nin atölyesinin ürünü portresiyle, İBB çatısı altında buluştu.

Kanuni tablosunun İBB tarafından satın alınarak 540 yıl sonra İstanbul'a kazandırılan Fatih tablosu ile birlikte özel koşullarda saklanacağı ve Haliç Tersanesi'nde kurulacak müzede sergileneceği açıklandı.

ORTAK NOKTALARI TRABZON

Etkinlikte konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, kendisinin de Kanuni gibi Trabzon'da doğduğunu belirterek şunları anlattı: “1461'de Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilen Trabzon, Kanuni Sultan Süleyman'ın da doğumuna şahit olmuş bir kent.

Yavuz Sultan Selim'in Trabzon valiliği sürecinde doğan Kanuni Sultan Süleyman, burada doğup 14 yaşına kadar yaşıyor. İki padişahın Türk tarihine, Osmanlı tarihine verdikleri o önemli katkıyı derinden hisseden bir insan olarak büyüdüm. Zira ilkokulumun adı da Kanuni Sultan Süleyman İlkokulu'ydu. Dolayısıyla hem Fatih Sultan Mehmet hem de Kanuni Sultan Süleyman bizler için, ailelerimiz için bambaşka bir yere sahiptir.”

HALİÇ TERSANESİ'NDE SERGİLENECEK

Fatih ve Kanuni tablolarının İstanbul ve Türkiye ile buluşmasının gururunu yaşadıklarını belirten İmamoğlu şöyle devam etti:

“Haliç Tersanesi'nde çok değerli bir çalışma yürütüyoruz. Haliç Tersanesi'nde çalışmalara başladığımız, şu an uygulaması devam eden Sanat Müzesi'nde bu eserleri sergileyeceğimizi İstanbul halkına ve bütün sanat severlere duyurmak isterim.

Haliç Tersanesi 566 yıl önce Fatih Sultan Mehmet tarafından kuruldu. Haliç Tersanesi, hafızamızdaki tersane kimliğine ve faaliyetlerine devam edecek, aynı zamanda da burada hem bu iki sanat eserinin sergilendiği İstanbul Sanat Müzesi, İstanbul Fotoğraf Müzesi, İstanbul Sinema Müzesi ve İstanbul Müzik Müzesi yer alacak.

Fatih portresini, Kanuni portresini ve ilavesinde diğer eserleri, 2 yıla kalmadan bu alanda vatandaşlarımızla daimi bir sergi olarak buluşturmayı çok istiyoruz.”

BAĞIŞÇIYI AÇIKLAMADI

İmamoğlu, gazetecilerin bağışçının kimliği ile ilgili sorular üzerine “Bağışçımızın kim olduğunu şu anda söyleyemiyoruz. Ama tahmin ediyorum ki, kendisi gelip bizi ziyaret edecek. Kendisi uygun görürse sizlerle bunu kamuoyuyla paylaşırız. Şu anda kendisi bağışlamakla yeterli kalmak istiyor” yanıtını verdi.

İmamoğlu, sorular üzerine Kanuni tablosunun da Fatih tablosu gibi İBB binasında kurulan özel koruma alanında muhafaza edileceğini söyleyerek “İlerleyen dönemde kurmayı düşündüğümüz sanat müzemizde inşallah yüz yıllar boyu şehrimizin bir emaneti olarak duracak” dedi.

KANUNİ TABLOSUNUN ÖZELLİKLERİ

Kanunî Sultan Süleyman portresi, 11 Haziran 2021 Cuma günü, İBB Saraçhane binasına getirildi. Güvenlikli odaya yerleştirildi. Portre 16. yüzyıl sonları 17. yüzyıl başlarında bakır panel üzerine yağlı boya ile İtalya'da yapıldı. Bellini'nin Fatih Sultan Mehmed'in ikonik resmini çizmesinden 50 yıl kadar sonra Venedik Cumhuriyeti ile Osmanlı Devleti arasında başka bir alışverişin gerçekleşmesi sonucu ortaya çıktı. Kanuni'nin 43 yaşında, Bağdat seferinin ardından, Irak'ı Safevilerden aldığı dönemdeki halini gösteriyor. Resmin orijinal çizimi, bilinen diğer kopyalarından daha parlak ve daha canlı. Tablo ölçüleri, çerçevesiz 22.7×17.5 cm, çerçeveli ise 44.5×39.8 cm. 19. yüzyıldan beri Fransa'da bir ailenin özel koleksiyonunda yer alıyordu.

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