“İnternet üzerinde RTÜK kılıcı sallanacak”

Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (RTÜK) internet üzerinde yayın yapan dijital mecraları denetlemesine yol açan yeni yasa ile ilgili konuşan RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, “Artık yazılı ve görsel medya üzerindeki baskının bir türünü internet yayıncılığında da görmeye başlayacağız. Demokles'in kılıcı gibi internet üzerinde de RTÜK kılıcı sallanacak. Netflix'te bundan sonra bol bol bip sesi duyacağız, mozaik göreceğiz” dedi.

“Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik”le yapılan düzenlemeler Resmi Gazete’de yayınlanarak yasalaştı. Yasa ile birlikte RTÜK, dijital platformlarda yayın yapan ulusal ve uluslararası yayıncıları denetleyebilecek. Söz konusu yasa ile internet ortamında sansürün artacağı belirtildi. RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikle internet yayıncılığın mecrasının denetinimini RTÜK yapacak. İnternet yayıncılığı medya dünyasındaki kısırlaşmanın, çölleşmenin ardından gündeme gelmiş ve büyümüştü. Bugün baktığımız zaman anaakım olarak nitelendiren pek çok yayıncıdan daha fazla izleyiciye ulaşan internet yayıncısı var. Bu iktidarı rahatsız ediyor. Yazılı ve görsel basının kontrol altına alındığı, manşetlerin saray tarafından belirlendiği ortamda internetteki özgürlük birilerini çok rahatsız etti. Bu yasanın temel olarak çıkış nedeni budur. Bundan sonra iktidirın belirlediği özgürlük alanı kadar yayıncılık yapılacak. Bu yönetmelik özgürlük alanlarını tıkayan bir denetim aracı olarak tarihe geçecektir. YouTube, Netflix benzeri platformlar artık mevzuatta yapılacak geniş yorumlarla denetlenebilir” dedi.

‘BOL BOL BİP SESİ DUYACAĞIZ’

“Siyasi iktidarın sözcüleri kimi zaman, ‘İnternette özgürlük alanı sınırsız mıdır, denetlenemez bir alan mıdır?’ diye cümleler kuruyorlar. Halbuki uluslararası belirlenmiş suçlar bakımından, örneğin insan kaçakçılığı, pornografi, organ kaçakçılığı gibi katalog suçlar yönünden Türkiye’de ayrı bir internet denetleme kanunu var” diyen Taşçı, dijital platformun takip edilip, denetlenmesinin zor olduğunu, RTÜK’ün yeni yasa ile birlikte şikayet üzerine ya da resen harekete geçeceğini söyledi.

Taşçı, yeni yasa ile birlikte internet alanındaki baskının da artacağını şöyle açıkladı: “Artık yazılı ve görsel medya üzerindeki baskının bir türünü internet yayıncılığında da görmeye başlayacağız. Demokles’in kılıcı gibi internet üzerinde de RTÜK kılıcı sallanacak. Netflix’te bundan sonra bol bol bip sesi duyacağız, mozaik göreceğiz.”