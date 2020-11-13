İş Sanat’tan Dijital Merhaba

İş Sanat'ın, yeni konser ve etkinliklerden oluşan programını dijital platformlardan paylaşacağı 21. sezonu başladı…

Klasik müzik konserlerinden yerli projelere, hikaye ve şiir dinletilerinden, masal tiyatrosuna, tiyatro okumalarından sanal sergilere uzanan pek çok etkinliğin yer aldığı sezon, çevrim içi olarak açıldı.

Pandemi tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak İş Kuleleri Salonu'nda gerçekleşecek kayıtların tamamı İş Sanat'ın sosyal medya hesapları üzerinden ücretsiz izlenebilecek. İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, ‘Pandemi başta sanat emekçileri olmak üzere sanatçısından izleyicisine herkesi etkiledi. 18 Mart'tan itibaren etkinliklerimizi sosyal medya hesaplarımıza taşıdık. Gördüğümüz ilgi pandeminin sıkıntıları içerisinde en büyük sevincimiz oldu. Ülkemizin dört bir köşesinden sanatseverlerle buluştuk, hep birlikte sanatla moral bulduk' derken, Sanat Yönetmeni Defne Turaç ise şöyle konuştu: ‘Bizim için sezonun dijital olarak yayımlanması, izleyicilerimizin alkışlarını özlemenin dışında bir fark yaratmıyor.'

21. sezon besteci ve orkestra şefi Serdar Yalçın yönetiminde, İstanbul Ensemble konseri ile başladı. Genç çellist Poyraz Baltacıgil, 16 Kasım'da piyanist Barış Büyükyıldırım'ın eşliğinde bir resital verecek.

Türk Halk Müziği'nin yeni nesil sanatçılarından Coşkun Karademir ve pop müziğin sevilen sesi Buray da İş Sanat'a özel hazırladıkları konser için 20 Kasım'da sahne alacaklar.