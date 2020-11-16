250 yıllık tarihi çeşmenin üzerine bina diktiler

Fatih’te 250 yıllık olduğu belirtilen tarihi çeşmenin üzerine bina dikildi.

Osmanlı döneminden kaldığı belirtilen Zeynep Sultan Çeşmesi, III. Ahmet’in kızı Zeynep Sultan tarafından yaptırıldı.

Zeynep Sultan Çeşmesi gibi İstanbul’da tahribata uğrayan ve suyu akmayan pek çok çeşmenin olduğunu vurgulayan Tarih araştırmacısı Mehmet Dilbaz, İstanbul’da toplamda ecdat yadigarı, 10 bine yakın çeşmenin bulunduğunu ancak şu an kayıt altında bin 200 tane çeşme olduğunu söyledi.

Ancak bu çeşmelerden 60-70 tanesinden su aktığını belirten Dilbaz, ”Diğerlerinin hiçbirinden su akmıyor. Pek çok çeşme de gördüğünüz gibi tahrip edilmiş durumda. Bu çeşmenin en azından etrafına yazı yazılmamış. Size İstanbul’da pek çok çeşme gösterebilirim ki üzerine grafitiler yapılmış ve suyu kesilmiş durumda” dedi.

Bu çeşmelerin koruma altına alınması için öncelikle çeşmenin resmi statüsünün kesinleşmesi gerektiğinin altını çizen Dilbaz, suyu akıtılmayan çeşmelerin gün geçtikçe harap olduğunu belirtiyor. (DHA)