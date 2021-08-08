Kağıda hayat veren sanat Origami

Adını birçok kişi bilse de Türkiye’de fazla ilgi görmeyen bir sanat dalı origami. Aslında bu sanatın incelikleri ve teknikleri tıpta, mühendislikte ve mimarlıkta bile kullanılıyor. Çocukların hem matematiksel zekasını hem kas becerilerini geliştiriyor.

SEVGIM BEGÜM YAVUZ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Japonca ‘katlanmış kağıt' anlamına gelen origami, tek parça kağıdı hiç kesmeden, yapıştırmadan istenilen figürlere ve objelere dönüştürme sanatı… Bu alanda dünya çapındaki isimlerden biri olan Atilla Yurtkul, origaminin inceliklerini SÖZCÜ HAFTASONU okurları için anlattı:

– Origaminin kökenleri kağıdın icadına kadar dayanır. Her ne kadar Japon sanatı olarak bilinse de ilk olarak kağıdı icat eden Çinliler tarafından yapıldığı ve tapınak süslemeleri için kullanıldığı düşünülmektedir.

HER KAĞIT KULLANILABİLİR

– Origami genelde hayvan figürleri, çiçekler ve gündelik basit eşyalar için kullanılır ama mühendislikte, mimarlıkta, uzay teknolojilerinde, nano teknolojide, endüstriyel tasarımlarda, tıpta, mobilya ve moda tasarımlarında dahi kullanılan bir tekniktir.

– Uzaya gönderilen pek çok uydunun güneş panelleri, nano robotlar, kalp stentleri, mimari tasarımlar, katlanıp küçülebilen endüstriyel makineler, katlanır eşyalar origami tekniği kullanılarak tasarlanıyor. Hatta arabaların hava yastıkları bile origami teknikleri kullanılarak yapılıyor.

– Origami için neredeyse her tür kağıt kullanılabilir. Çok detaylı bir model katlayacaksanız, çok ince, sağlam bir kağıt kullanmalısınız. Daha az katlamalı bir modelde de tam tersi, kalın bir kağıt kullanmalısınız.

– Dört yaşından itibaren herkes origami yapabilir. Küçükken yaptığımız kayık, uçak, tuzluk gibi modeller de origamidir. Zaten origaminin en büyük kolaylığı, kağıt dışında bir malzemeye ihtiyaç duymaması. Bankada sıra beklerken, sıra fişiyle bile bir kuş modeli yapabilirsiniz.

JAPONYA'DA İLKOKUL MÜFREDATINDA YER ALIYOR

– Origami çocuklar için çok iyi bir eğitim aracı. Yaratıcılığı, hayal gücünü, dikkat ve konsantrasyonu artırır, ince motor kas becerileri, özgüven kazandırır. Zaten bu yüzden, Japonya'da ilkokul müfredatında olan bir derstir.

– Çocukların artık tablet ve telefon ağırlıklı bir yaşamları var. Ayakkabı bağlayamayan, iğneye ipliği geçiremeyen, basit el ve parmak becerileri gelişmemiş çok çocukla karşılaşıyorum. Origami bu kas becerilerini kazandırma açısından da çok faydalı.

– Çocuklar genelde matematiği iki boyutlu olarak algılıyor. Origami sayesinde matematiksel kavramları, şekilleri, cisimleri üç boyutlu olarak daha kolay öğrenebiliyorlar.

BAZI MODEL 15 SANİYE BAZISI 15 GÜN SÜRÜYOR

– 15-20 saniyede yapılabilecek bardak, kuğu gibi modeller de var, günler süren modeller de. En uzun süre uğraştığım, 2 metrelik bir kare kağıttan yaptığım Çin ejderhası modeli oldu. Ejderhanın üzerinde 1250 tane pul vardı. Yaklaşık 15 günde, 100 saatin üzerinde bir zaman harcayarak yaptım.