‘Kanun Hükmü’ belgeseli, Altın Portakal’dan çıkarıldı

Belgesel yönetmeni Nejla Demirci'nin "Kanun Hükmü" adlı belgeseli, 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Belgesel Yarışma seçkisinden çıkarıldı.

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Belgesel yönetmeni Nejla Demirci, “Kanun Hükmü” belgeselinin Altın 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden çıkarıldığı sosyal medya hesabından duyurdu.

Demirci, filmin kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile kamu görevinden çıkarılan doktor Yasemin ve öğretmen Engin’in ihraç sonrası gösterdikleri mücadeleyi anlattığını söyledi.

Demirci, festival yönetiminin, belgeseli seçkiden çıkarma gerekçesi olarak belgeseldeki bir karakterinin yargı sürecinde olmasını gösterdiğini belirterek, kararı “belgesel sinemaya bir darbe” olarak niteledi.

Demirci’nin sosyal medya platformu hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılan doktor Yasemin ve öğretmen Engin’in ihraç sonrası gösterdikleri mücadeleyi anlatan Kanun Hükmü/The Decree belgeselimiz ani bir karar ile 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Belgesel Yarışma seçkisinden kaldırıldı. Doktor Yasemin Demirci ve Öğretmen Engin Karataş hakkında kesinleşmiş herhangi bir yargılama söz konusu değilken festival mazeret olarak belgeselin bir karakterinin yargı sürecinde olduğunu iddia ediyor.

“AYM, TARAFIMA TAZMİNAT ÖDENMESİNE KARAR VERMİŞTİ”

Belgeselimiz henüz yapım aşamasındayken yapımı yasaklanmış ve bu sebep ile yargıya başvurmuştuk. Nihayetinde Anayasa Mahkemesi (AYM), eserimi ifade özgürlüğü, bilim ve sanat özgürlüğü çerçevesinde değerlendirdi ve tarafıma tazminat ödenmesine karar verildi. Sinema faaliyetini topluma aktarmak için yola çıkmış bir festivalin 60. yılında doğru olmayan ve dahi doğru olsa bile kendisini ilgilendirmeyen bir yargı süreci işten ayrılma işleminin hukuka aykırılığı ile ilgilidir.

“TÜRKİYE TOPLUMU MAĞDUR EDİLMİŞTİR”

Belgeselin konusu ise sivil direniş ve mücadele örneğidir. Mahkeme üzerinde belgesel filmin hiçbir baskı etkinliği yokken KHK ile öğretmeni işten çıkaran yönetimin fiili baskısı vardır. Filmin kaldırılma gerekçesi aldatmacadır, mahkemeyi etkileme potansiyeli mevcut iktidarda fazlasıyla vardır, filmler sadece toplumu bilgilendirme amaçlıdır. Bu yaşanan hukuksuzluk, açık seçik sansürün muhatabı sanat özgürlüğünden yararlanması gereken Türkiye toplumudur. Hukuk, demokrasi isteyen Türkiye toplumu mağdur edilmiştir. Bu yaşanan belgesel sinemaya bir darbedir. Bunun sorumlusu Antalya Altın Portakal Film Festivali’dir.” (ANKA)