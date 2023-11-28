Laodikya’daki anıtsal çeşme yeniden ayağa kaldırıldı

Denizli’deki Laodikeia Antik Kenti'nde yıkılmış halde bulunan anıtsal çeşme ve içindeki Traian heykeli, 1910 yıl sonra yeniden ayağa kaldırıldı.

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UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan Laodikya Antik Kenti’nde 2015’te yapılan kazı çalışmalarında anıtsal çeşme parçaları ile Su Yasası ortaya çıkarıldı. 2019’da da M.S. 98 ve 117 yılları arasında Roma’nın imparatoru olan Traian’ın heykel parçaları bulundu. 356 parça halindeki heykel, titiz bir çalışmayla birleştirildi. Mermer blok üzerinde 30 satırlık ‘Grekçe’ yazılı Su Yasası’nın İmparator Traian tarafından onaylandığı tespit edildi. Antik kentte 2021’deki kazı çalışmalarında ise anıtsal çeşmeye ait diğer kalıntılar bulundu.



Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından süren çalışmalar sonucunda çeşme, orijinal şekliyle ayağa kaldırıldı. 11 metre genişliğinde, 9 metre yüksekliğinde, içinde havuz bulunan anıtsal çeşmeye, İmparator Traian’ın heykeli de yerleştirildi.

Laodikya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, “2015 yılında anıtsal çeşme kalıntıları ve Su Yasası’nı bulmuştuk. Ardından kalıntılar içinde İmparator Traian’ın heykel parçalarını bulup titizlikle birleştirdik. Anıtsal çeşmenin restorasyonu tamamlandıktan sonra imparator heykelini de orijinal yerine koyduk. Bunu yüzde 70 orijinal parçalarıyla yaptık. Böylece İmparator Traian 1910 yıl önce yapıldığı orijinal yerine konulmuş oldu” dedi.

“DÜNYADA YAPILAN TEK ÖRNEK”

Prof. Dr. Şimşek, “Anıtsal çeşme, plan tipi, Traian heykel grubu ve 30 satırlık detaylı Su Yasası’yla dünyadaki tek örnek olması bakımından çok önemli. Çeşmede ortaya çıkardığımız 30 satırlık Su Yasası, özellikle Karcı Dağı’nın eteklerinden gelen 18 kilometrenin üzerinde su yollarının bakımı, suyun temiz tutulması, kirletenlere verilecek cezalar, kış günlerinde suyun kentte ısıtılarak dağıtılmasına kadar dünyadaki en detaylı ve en ayrıntılı su yasası olması açısından önemlidir” diye konuştu. (DHA)