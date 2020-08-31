Mahallenin Muhtarları’ndaki rolüyle tanınan Mehtap Anıl hayatını kaybetti

Son 7 yıldır İBB Sanatçı Yaşam Evi’nde hayatını sürdüren, Mahallenin Muhtarları dizisindeki Kemikkıran Kadriye rolü ile hafızalara kazınan tiyatro ve sinema sanatçısı Mehtap Anıl, 80 yaşında hayata gözlerini yumdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Kartal'daki Sanatçı Yaşam Evi'nin sakinlerinden, tiyatro ve sinema sanatçısı Mehtap Anıl, gece saat 01:05'te kalp yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. Birçok film ve dizide rol alan Anıl, Mahallenin Muhtarları adlı dizide “Kemikkıran Kadriye” karakteri ile ününe ün katmıştı.

Anıl, bugün Hekimbaşı Mezarlığı'nda defin edindi.

7 YILDIR SANATÇI YAŞAM EVİ’NDE KALIYORDU

Tiyatro, dizi ve sinema sanatçısı olan Mehtap Anıl, 1940 yılında İstanbul Çatalca'da dünyaya geldi. Mehtap Anıl, 2013’ten itibaren Kartal'daki İBB Sanatçı Yaşam Evi'nde kalıyordu.

200’E YAKIN FİLMDE ROL ALDI

Mehtap Anıl, geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda sanat iç içe büyüyen bir çocuk olduğunu anlatmıştı. Babasının sahnelere çıkmasını istemediğini belirten Anıl, şöyle demişti:

“14 yaşındaydım fotoroman çekimleri için okula gelmişlerdi, seçilenler arasında ben de vardım. 21 yaşında evlendim, bir oğlum oldu. İşimi çok sevdim, hiç ara vermeden yıllarca çalıştım. 200’e yakın filmde muhtelif rollerde oynadım. En fazla 15 yıl Mahallenin Muhtarları’nda oynadım. Ev aldım, zelzele olunca evi sattım. Oğlum evlenince yalnız kaldım. Kirada oturdum uzun bir süre. Eldivenle yattığım zamanlar oldu. Hayat bu. Merdivan dünya… Çıkışı da var, inişi de var. Yalnız yaşamak zordu.”