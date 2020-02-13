Muzdarip nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre muzdarip mi, müzdarip mi, mustarip mi?

Muzdarip nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre muzdarip mi, müzdarip mi, mustarip mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘muzdarip’tir. Muzdarip mi, müzdarip mi, mustarip mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘muzdarip'tir.

MUZDARİP NE DEMEK: Izdırap ve acı çeken anlamındadır.

MUZDARİP NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin muzdarip mi, müzdarip mi, mustarip mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı muzdarip şeklinde olmalıdır.

müzdarip (Yanlış kullanım)

mustarip (Yanlış kullanım)

muzdarip (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Bu konu ile ilgili endişelerini dile getirememekten muzdaripti.”