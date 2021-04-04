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Müzik dünyası şokta: Ünlü rapçi DMX yoğun bakıma kaldırıldı

Hip-hop ve rap dünyasının en ikonik figürlerinden biri olan DMX kalp krizi geçirdi. Ünlü sanatçının uyuşturucu yüzünden kalbinin durduğu öne sürülse de resmi olarak bir açıklama yapılmadı.

Güncellenme: 08:05, 04/04/2021
Hayat HaberleriKültür Sanat
Müzik dünyası şokta: Ünlü rapçi DMX yoğun bakıma kaldırıldı

Ünlü rapçi ve aktör DMX kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Türkiye’de de çok büyük bir hayran kitlesine sahip olan ve aralarında Jay-Z, Ja Rule, Eve ve LL Cool J gibi isimlerle birçok ortak projede çalışan ve özellikle 1990’lara damga vuran rap ve hip-hop figürünün yoğun bakımda olduğu belirtildi.

DMX’in avukatı Murray Richam, DMX’in uyuşturucu yüzünden fenalaşarak kalp krizi geçirdiğine dair iddialara ise yanıt vermedi. Uzun yıllar boyunca uyuşturucu kullandığı bilinen ve rehabilitasyona da giden DMX’in bilincinin kapalı olduğu belirtildi.

50 yaşındaki şarkıcı bir süredir uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele etmeye çalışıyordu.

DMX sahne adını kullanan 50 yaşındaki Earl Simmons’ın avukatı, “Yaşam destek ünitesine bağlıydı. Şu an değil, nefes alıp verebiliyor fakat beyin aktivitesi çok az” dedi.

BİRÇOK FİLMDE DE ROL ALDI

15 çocuğu olan DMX geçmişte hayvanlara zulüm, trafikte sorumsuzluk, uyuşturucu ve silah bulundurma gibi suçlardan hapis cezası yatmıştı.

2018 yılında vergi kaçırmakla ilgili hakim karşısına çıkan DMX, duruşmada kendi şarkısını çalmıştı. Hakim DMX’in “iyi bir insan” olduğuna kanaat getirerek 1 yıl hapis cezası vermişti.

Müzik kariyerinin yanı sıra aralarında Cradle 2 the Grave ve Romeo Ölmeli gibi filmlerin olduğu çok sayıda sinema projesinde yer almıştı.

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Yayınlanma Tarihi:08:03,