Netflix’e Stranger Things yüzünden Holokost tepkisi

Netflix, popüler dizisi Stranger Things'in bir bölümünü bir zamanlar Gestapo kurbanlarının tutulduğu ünlü Litvanya hapishanesinde çekerek Holokost'u istismar etmekle suçlanıyor.

Sozcu.com.tr

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Yayın hizmetinin en büyük küresel başarılarından biri olan dizinin son sezonunda, bir karakter Rus muhafızlar tarafından vahşice dövüldü ve hapsedildi.

Bu sahnelerin bazıları aslında Vilnius’taki eski Lukiskes Hapishanesi’nde çekildi. Hapishane 2019’da kapanmış ve o zamandan beri canlı konserler ve etkinlikler için kullanılıyordu.

Stranger Things’in son sezonunda da yakaladığı başarısının ardından, Vilnius turizm kurulu, hücrelerden birini Stranger Things temalı dekorla yeniledi ve geceliği 107 Euro karşılığında ziyaretçilere kiralamaya başladı. Bununla birlikte, bir grup yayınladığı dilekçe ile bu hareketi kınadı.

Turizm acentesi Go Vilnius’un stratejik projeler başkanı Lina Setikiene, Stranger Things hapishane hücresinin Airbnb’den çıkarıldığını söyledi: “Kurulum 1 Haziran’dan beri rezervasyona açık değil, ziyaretçi de kabul etmedi. Şu anda hücreyi kiralamak veya geceyi içinde geçirmek mümkün değil, ancak kurulum hâlâ yerinde ve hapishanede rehberli bir turla görülebilir.”

SON SEZONDA KAZANDIĞI TÜM PARAYI İSTEDİLER

57 bin kişi tarafından imzalanan dilekçe, Netflix’in özür dilemesini ve son sezondan kazandığı parayı Litvanya’nın Roman ve Yahudi nüfusuna bu sezon verdiği zararın tazmini olarak ödemesini talep ediyor: “Silinmeyeceğiz. Holokost, eğlence endüstrisinin zenginleşmesi ve tiyatroya dönüşmesi için değil. Bu bizim soykırımımız ve hâlâ da devam ediyor.”

Kampanyanın arkasındaki kuruluşlar arasında ulusal bir şemsiye grup olan Litvanya Yahudi Cemaati; Holokost ve Vilnius gettosuna adanmış Litvanya anıt müzesi bulunuyor.

Hapishanenin İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman işgali altındaki siyasi mahkumların kaçırılması ve işkence edilmesiyle kötü bir üne sahip olduğu belirtildi.

İlk kez 2016’da Netflix’te yayınlanan Stranger Things, 1980’lerde memleketlerinde gizli bir nükleer araştırma tesisi tarafından açılan karanlık bir paralel evrene açılan kapıları keşfeden dört Amerikalı çocuğu konu alıyor. Şimdiden dördüncü ve son sezonu bir milyar saatten fazla izlendi. Dizi o kadar popüler hale geldi ki Kate Bush’un 1985’teki Running Up That Hill şarkısı da yıllar sonra, yeniden müzik listelerinde zirveye çıktı ve şarkıcıya yalnızca yayından tahmini 2 milyon sterlinlik telif ücreti verildi.

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