‘Okuyan bir gelecek’ için el ele verdiler

‘Okuyan Bir Gelecek’ projesiyle 7 bin çocuğu kitap setleriyle buluşturan AÇEV bu kez 100 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyor. Projeye sanatçılar da destek veriyor.

Nazan DOĞANER HALICI

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Anne Çocuk Eğitim Vakfı'nın (AÇEV) kitabı olmayan çocukları, kitaplarla buluşturmayı amaçlayan ‘Okuyan Bir Gelecek' projesi desteklerle ve bağışlarla büyüyor. Proje için aralarında Beren Saat, Cem Yılmaz, Demet Evgar, Genco Erkal, Selçuk Yöntem ve Songül Öden'in de bulunduğu birçok oyuncu kitap okudu. Toplanan bağışlar sayesinde bugüne kadar ihtiyacı olan 7 bin çocuğa ve ailelerine içinde hikaye kitaplarının yanı sıra, boya kalemi, oyun hamuru gibi yardımcı malzemelerin de bulunduğu kitap setleri ulaştırıldı.

PROJEYE YENİ DESTEK

‘Okuyan Bir Gelecek' ile 100 bin çocuğu kitap sahibi yapmayı hedefleyen AÇEV'e bu kez Mert Fırat ve Tilbe Saran çocuklar için kitap okuyarak destek verdi. Ünlü isimlerin kitap okuma videolarının da yer aldığı Okuyan Bir Gelecek platformuna (https://okuyanbirgelecek.org) destek vermek isteyenler platform üzerinden kitap seti bağışlayabilecek ya da 3747'ye SMS yollayarak katkıda bulunabilecek.

‘MUTLULUK DUYUYORUZ'

Yeni yıla girerken kitapsız çocuk kalmaması için çalıştıklarını vurgulayan AÇEV Genel Müdürü Senem Başyurt, “Maalesef ülkemizde 5 yaşındaki çocukların yüzde 71'inin evinde 3'ten az çocuk kitabı var ya da hiç yok. Yüksek sosyoekonomik düzeye sahip ailelerde yetişen çocuklar 4 yaşına kadar 45 milyon kelime duyarken, düşük sosyoekonomik seviyede yetişen çocuklar sadece 13 milyon kelime duyuyor” dedi. Binlerce çocuğa ulaşmaktan mutluluk duyduklarını ancak kurumların ve bireylerin destekleriyle ulaşmak istedikleri çok daha fazla çocuk olduğunu belirten Başyurt sözlerine şöyle devam etti:

HAYAL GÜÇLERİ GELİŞİYOR

“Biz bu proje kapsamında çocuklara sadece kitap seti ve yardımcı malzemeler göndermiyoruz. Her kitaba özel hazırladığımız oyun ve etkinlik önerileriyle kitap okuma bittikten sonra ebeveyn-çocuk etkileşiminin artması için de destek sağlamayı hedeflediğimiz, ebeveynlerle doğrudan iletişimde olduğumuz bir süreç yürütüyoruz. Tüm bu çalışmaların sonucunda aldığımız dönüşler mutluluk verici. Ebeveynler çocukların dile hakimiyetlerinin ve dikkat sürelerinin arttığını, yeni sözcükler öğrendiklerini, hayal güçlerinin geliştiğini ifade ediyor. Kitap sahibi olan çocukların problem çözme becerileri gelişiyor ve çocuklar olaylar arasındaki neden sonuç ilişkilerini daha rahat kurabiliyorlar. Biz bu projeyle aslında sadece çocukları kitaplarla buluşturmuyor, toplumun birbiriyle sağlıklı ilişkiler kurmasına yönelik tohumları da toprağa bırakmış oluyoruz. Yeni yıl yaklaşırken herkesi sevdikleri kadar çocukları da düşünmeye ve onlara kitap hediye etmeye davet ediyoruz.”