Oscar Ödül Töreni’nde Chris Rock’a tokat atan Will Smith özür diledi

Dün düzenlenen Oscar Ödül Töreni'nde eşi Jada Pinkett Smith hakkında espri yapan komedyen Chris Rock'ı canlı yayında sahneye çıkarak tokatlayan ünlü oyuncu Will Smith tepkilerin ardından bir özür mesajı yayınladı. Tokat attıktan 40 dakika sonra en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanan ve konuşmasında Rock'tan özür dilemeyen Smith geri adım attı.

Sozcu.com.tr

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Uluslararası kamuoyu son iki gündür Will Smith’in Oscar Ödül Töreni’nde eşi Jada Pinkett Smith ile ilgili bir espri yapan Chris Rock’ı sahnede bütün dünya izlerken tokatlamasını konuşuyor…

Geçmişte birlikte çalıştığı Rock’ı sahneye çıkarak tokatlayan ve daha sonra da yerine oturduğu sırada “O lanet olası ağzına eşimin adını almayacaksın” diye bağıran Smith, sosyal medya hesabından özür diledi.

Tokat olayından 40 dakika sonra tenis yıldızları Serena ve Venus Williams’ın babaları Richard Williams’ı canlandırdığı King Richard isimli filmdeki performansıyla da en iyi erkek oyuncu ödülünü alan Smith ödül konuşmasında da Akademi’den özür dilemiş fakat Rock’ın adını ağzına almamıştı.

Sosyal medya üzerinden yazılı bir açıklama yapan Smith, “Şiddetin her türü zehirli ve yıkıcı. Benim dün geceki hareketlerim kabul edilemez ve affedilemez. Espriler işin bir parçası fakat Jada’nın sağlık durumuyla ilgili bir espri bana çok fazla geldi ve duygusal davrandım. Kamuoyunun önünde senden özür dilemek istiyorum Chris. Sınırı aştım ve hatalıydım. Çok utandım ve hareketlerim olmak istedim adamı göstermiyor. Dünyada şiddete yer olmamalı” dedi.

Chris Rock, Smith’in özrü ile ilgili bir açıklama yapmadı.

NE OLMUŞTU?

Ünlü komedyen Oscar Ödül Töreni sırasında, Jada Pinkett Smith’in saçını kazıtmasından yola çıkarak, 1997’de Demi Moore’un oynadığı GI Jane isimli filme gönderme yapmış ve “Jada, seni seviyorum. GI Jane 2’yi merakla bekliyorum” demişti.

Bu sözler üzerine Smith sahneye çıkarak Rock’a tokat atmış ve daha sonra da yerine oturduğunda hakaret etmişti.



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