Oyuncu seçimi için yapay zeka algoritması geliştirildi

Mersin'de bilim insanları tarafından Türk sinema sektörüne oyuncu seçimi yapabilecek yapay zeka algoritması geliştirildi.

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Mersin Üniversitesi’nin desteklediği ve yürütücülüğünü Fen Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gökhan Barış Bağcı’nın yaptığı proje kapsamında Türk sinema sektöründe oyuncu seçimi için yapay zeka algoritması geliştirildi.

Projeyle yapay zekanın sinema sektöründe etkin kullanımının gösterilmesinin amaçlandığı kaydeden Prof. Dr. Gökhan Barış Bağcı, “Yapay zekanın hangi sektörlerde kullanılabileceğini düşündük. Bu noktada en yakın alanın Türk sineması, casting olduğunu gördük. Çalışmamız iki sene sürdü. Dataları topladıktan sonra yapay zekanın bilinen algoritmalarını kullandık ve belli sonuçlar elde ettik. Ama kullanılan bu algoritmaların sistemdeki bazı durumları yakalayamadığını görünce ufak değişiklikler yaparak kendimize has algoritma oluşturduk. Yüzde 93 olasılıkla bir aktör ya da aktristin en başarılı döneminin geçmiş ya da geçmemiş olduğunu bulduk. Böylelikle siz bir casting ajansı olarak aktör ya da aktristi projenize dahil etmek istediğinizde yararlı olup olmadığını yapay zeka denetimiyle bulmuş olduk. Bu çalışmaya ağ teorisi eklenerek hangi aktör ya da aktristin birlikte uyumlu şekilde çalışabildiğini de bakılabilir” dedi.

55 YAŞ ÜSTÜ KADINLAR DAHA FAZLA PROJEDE YER ALIYOR

Yaptıkları çalışmayla 55 yaşın kritik bir eşik olarak ortaya çıktığını kaydeden Prof. Dr. Bağcı, “Sinema sektörü için bir diğer bulgu ise bizim aktör olarak tanığımız insanların yüzde 75inin sadece bir projede yer almış olması. Aktör ya da aktrislerin sadece yüzde 1’i 30 yıllık kariyer yapabilme şansına sahip olmuş. Bu oranlar Hollywood olarak aynı. Dolayısıyla kültürden bağımsız olarak sektörün çok zor bir sektör olduğu ve bizim dizilerde gördüğümüz aktör ya da aktrislerin yüzde 25’lik kayıtlı bir dilimi oluşturduğunu gösteriyor. Bir diğer ilginç veri ise 55 yaşın sınır olması. 55 yaşına kadar erkeklerin kadınlara göre daha fazla projede yer aldığını görüyoruz. 55 yaşından sonra iş değişiyor. Kadınlar daha fazla projede yer alıyor” diye konuştu. (DHA)