Pandemi dönemine rağmen gişede parladı: The Batman’den rekor hasılat

The Batman, pandemi döneminin ikinci en yüksek açılışını yaptı. Merakla beklenen film, yurt içi gişede 128,5 milyon dolar hasılat yaptı.

Sozcu.com.tr

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Warner Bros. filmi, hafta sonu 128,5 milyon dolarlık bilet satışıyla stüdyonun 110 milyon dolarlık beklentilerinin üzerine çıktı.

Comscore’da kıdemli medya analisti Paul Dergarabedian karanlık şehir Gotham’ın süper kahramanını şu sözlerle yorumladı: “Batman’in ilk haftadaki başarısı seyircilerin süper kahraman filmlerinden yalnızca neşeli ve eğlenceli olduklarında değil, aynı zamanda daha derin bir duygusal deneyim sunduklarında da keyif aldıklarını kanıtladı.”

Batman, Mart 2020’den sonra vizyona giren ve açılış hafta sonu bilet satışlarının 100 milyon doları aşan ikinci filmi olma özelliğini taşıyor. Disney ve Sony ortak yapımı “Spider-Man: No Way Home”, Aralık 2021’deki çıkışında 260 milyon dolar hasılat elde eden ilk yapım olmuştu.

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Comscore’un verilerine göre “No Way Home” ayrıca pandemi döneminin en yüksek açılış filmi ve sinema tarihinin en iyi ikinci filmi unvanına sahip.

Franchise tabanlı filmler, özellikle çizgi roman karakterleriyle ilgili olanlar, pandemi sırasında gişede önemli kazanımlar elde eden birkaç filmden bazısı.

Gişe analistleri, daha karanlık bir temaya sahip olduğu için “The Batman”in “No Way Home”a kıyasla daha az sinema seyircisi çekmesini bekliyordu.

Guardian’ın haberine göre ise; The Batman’in gişedeki başarısı, Covid sonrası sinemanın geri dönüşünün de habercisi olarak görülüyor. Ancak sinema sektöründe bazı tereddütler devam ediyor ve bu yıl vizyona giren filmlerin sayısı pandemi öncesi dönemin altında kalıyor. Omdia, Birleşik Krallık gişesinin 2023 yılına kadar 2019 seviyelerini geçmeyeceğini tahmin ediyor. ABD’de 2019’da 129 büyük film gösterimi vardı. Bu yılki tahminin şu anda 101 ile 115 arasında bir yerde olduğunu söylüyor.

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