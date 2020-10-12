Patara’da 1500 yıl sonra ilk oyun

2020’nin ‘Patara Yılı’ ilan edilmesinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle onarılan Patara Antik Kenti Tiyatrosu’nda 1500 yıl sonra tiyatro oyunu sahnelenecek. Yeşilköy Halk Tiyatrosu, Kaş Belediyesi’nin katkılarıyla ‘Kanlı Nigar’ adlı oyunu sahneleyecek.
Sadık Şendil’in yazdığı 2 perdelik oyunun yönetmenliğini yine Yeşilköylü olan tiyatro ve sinema sanatçısı Müfit Kayacan ve sinema sanatçısı Ahmet Gülhan yapacak.
Oyunda tamamı Yeşilköy Mahallesi’nde yaşamını sürdüren çeşitli mesleklerden Gülsüm Karakitapoğlu, Fatma Karakitapoğlu, Cem Sultan Alkaya, Yaşar Kelek, Özcan Körpe, Selver Aydoğdu, Çağrı Sağırdak, Gürkan Arıtürk, İkbal Türel, Fadime Gümüş, Özcan Kelek, Ali Ergün, Ayser Gümüş ve Fatih Aydoğdu rol alacak.
Oyun, Patara Antik Tiyatrosu’nda 13 Ekim Salı akşamı saat 20.30’da sergilenecek. (DHA)