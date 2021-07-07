Quentin Tarantino tarihi tiyatroyu satın aldı

“Emekliliği için gün sayıyor” dense de Hollywood’un başarılı yönetmeni çalışmalarına devam ediyor. Yakın zamanda Los Angeles’ta bulunan tarihi sinema salonu New Beverly’i yeniden açan Tarantino, şimdi de yine Los Angeles’taki tarihi Vista Theatre’ı aldığını duyurdu.

Ünlü yönetmen, Vista Theatre ile ne yapmak istediği hakkında fazla bilgi vermese de, Deadline’ın haberine göre; zincir sinema salonlarının filmlerin tüm özelliklerini elinden aldığını söyleyerek sinemaların mevcut durumu hakkında yorum yaptı.

Tarantino, pek çok kişinin aşina olduğu sinema deneyiminden yakındı: “Bitmeyen reklamlar, çok parlak ışıklar ve rahatsız edici plastik koltuklar. Kariyerim boyunca her beş yılda bir izleyici için film deneyiminin nasıl azaldığını görmek çılgıncaydı” diye espri yaptı.

Yönetmen, butik sinemaların mevcut iklim için doğru olabileceğine inandığını ve gerçek, eski tarz tiyatro deneyimini izleyicilere yeniden tanıtmak istediğini söyledi: “Vista’yı satın aldım. Muhtemelen Noel zamanı açarız. Ve yine sadece film olacak. Yeni filmleri göstereceğiz” dedi.

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