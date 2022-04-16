Sanatçılar da ses yükseltti

Öğretmen, polis ve hemşireler için gündemde olan 3600 ek gösterge süreci devam ederken, sanatçılardan da bir talep geldi: "Milletvekilinden daha çok maaş alıyorduk, şube müdürü düzeyine indi. Sanatçıların ek göstergeleri yükseltilmelidir."

Yusuf DEMİR

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Hükümet ve Memur-Sen’in taraf olduğu 3600 Ek Gösterge Komisyonu üçüncü toplantısını 10 Mayıs'ta yapacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin çalışmaların tamamlanmasının ardından hazırlanacak yasa teklifinin mayıs-haziran ayında TBMM’ye sunulmasını hedeflediklerini belirtti.

3600 ek gösterge öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ile yönetici pozisyonundaki memurları ile maaş, emekli aylığı ve emekli ikramiyelerinin yükselmesini sağlayacak.

Bu aşamada sanatçılardan da ek gösterge talebi geldi. Kültür Emek-Sen Genel Başkanı Yavuz Demirkaya, “Sanatçı maaşları genel müdür düzeyinden şube müdürü düzeyine indi. Sanatçıların ek göstergelerinin mutlaka yeniden düzenlenmesi gerekiyor” dedi.

SÖZCÜ’ye değerlendirmelerde bulunan Başkan Demirkaya, “Yıllardır kurumlarında özveriyle çalışan sanatkâr emekçilerimiz pandemi koşullarında dahi sağlıklarını riske ederek görevlerini sürdürmüşlerdir. Sanatçı, teknik personel ve kamu görevlilerinin süre gelen bu mağduriyetlerinin çözümü kapsamında ek göstergelerinin 4200 ile 6400 arasında yükseltilerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yürüttüğü ek gösterge çalışmasında ivedilikle değerlendirilmesi temel talebimizdir” diye konuştu.

Yavuz Demirkaya taleplerini şöyle özetledi:

KAPSAM GENİŞLETİLMELİ: Kamuda çalışan bazı unvanların 3600 ek göstergeye yükseltilmesi olarak başlayan süreç diğer emekçileri de etkileyecek şekilde genişletilmelidir.

DOMİNO ETKİSİ: Değişikliklerin alttan yukarı domino etkisi yaratarak ilerlemesini kaçınılmazdır.

MİLLETVEKİLİ MAAŞINDAN YÜKSEKTİ: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünde çalışan tüm sanatçılar yıllar itibariyle milletvekili maaşından yüksek maaş alırken şu an müdür maaşına denk olan bir ücretle çalışmaktadır.

TEKNİK PERSONEL AÇLIK SINIRININ ALTINDA: Teknik personel ise en düşük memur maaşından bile az maaşa yıllardır katlanarak açlık sınırının altına düşen gelirle yaşamaktadır.

TRT’DEKİ SANATÇININ GÖSTERGESİ 6400: Sanatçılarımız 1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Personeli Hakkında Kanun gerekçesinde “Temininde güçlük çekilen eleman” olarak tanımlanmasına karşın 3600 ek gösterge alırken, TRT Kurumundaki bir sanatçı 6400 ek gösterge ile hizmet vermektedir.

EMSALLERİNE GÖRE YÜKSELTİLMELİ: Sanatçı dışında kalan ve sanatkâr olarak nitelenen teknik personel için 3600 ek gösterge bile uygulanmaz iken TRT kurumunda aynı emsaldeki kişilerin ek göstergeleri bunun çok üzerinde 3600 ek göstergeden başlayıp, 4200 ve 5800 hatta 6400 ek göstergeye çıkmaktadır.

YAKLAŞIK 3 BİN SANATÇI VE TEKNİK PERSONEL KARAR BEKLİYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı sanat kurumlarında görev yapan sanatçı ve teknik personel ek gösterge sürecini heyecanla takip ediyor. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve il müdürlüklerinde 1160 sanatçı ve 323 teknik personel görev yapıyor. Tiyatrodaki 500 sanatçıyla birlikte bu sayı toplamda 3 bini buluyor. 100 puan sanatçı çocuk, aile yardımı ve sendika ikramiyesi olmadan net 9725 TL maaş alıyor. Aynı durumdaki 100 puan teknik personelin aldığı maaş ise 5 bin 123 TL.