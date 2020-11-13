Sanatçılar madencilerle yürüyor

Ödenmeyen ücretleri ve tazminat hakları için haftalardır direnen Somalı ve Ermenekli maden işçileri, verilen sözler tutulmayınca yeniden Ankara'ya yürüyüş kararı aldı. Madencilerin sosyal medyada başlattığı "madenciyle yürüyorum" kampanyasına bu defa sanatçılar da destek verdi. Genco Erkal, "Yıllardır size uygulanan zulme karşı mücadelenizi yürekten destekliyorum" dedi.

Maden işçileri, tüm zorluklara ve engellere rağmen hakları için mücadeleden vazgeçmiyor.

Ödenmeyen ücretleri ve tazminat hakları için direnen Somalı ve Ermenkli madenciler, 16 Kasım Pazartesi gününe kadar herhangi bir gelişme olmazsa yürüyüşlerini devam ettireceklerini açıkladı.

Bağımsız Maden İş Sendikası’ndan Başaran Aksu, Soma kolunda 32, Ermenek kolunda 76’ncı günde olduklarını belirterek, “Madencilerimizin hakkı verilene kadar mücadele etmeye kararlıyız” dedi.

Aksu, son gelişmeleri şöyle özetledi: “Bir taraftan yürüyoruz, bir taraftan da çeşitli müzakere zeminleri oluşuyor. Müzakere ciddiyetini kaybedince tekrar yürüme kararı alıyoruz. Tabii kollukla karşı karşıya geliyoruz. Gözaltılar oluyor. Şu anda Soma kolu Göl Marmara’da… Burada bir komisyon oluşturdular, başına da eski Giresun Valisi’ni atadılar. Bu hafta içinde bize somut bir cevap vereceklerdi. Bir sonuç alamadık. Soma kolunda yürüme kararı aldık. Ermenek kolunda da valilik koordinasyonunda iki haftadır bir müzakere yürüyordu. Burda da işveren beklenen adımları atmayınca pazartesi için yürüme kararı aldık.”

“MADENCİ DOSTLAR TALEPLERİNİZDE SONUNA KADAR HAKLISINIZ”

Bağımsız Maden İş Sendikası’nın sosyal medyada başlattığı “Madenciyle yürüyorum” kampanyası büyük destek gördü. En önemli destek de sanatçılardan geldi.

Çok sayıda sanatçı, “Madenciyle yürüyorum” etiketiyle bir kısmı video kaydıyla olmak üzere destek mesajları yayınladı.

Genco Erkal mesajında şunları söyledi: “Ermenekli ve Somalı madenci dostlar, taleplerinizde sonuna kadar haklısınız. Yıllardır size uygulanan zulme karşı mücadelenizi yürekten destekliyorum. Yolunuz açık olsun. Ananızın ak sütü gibi helal haklarınıza kavuşmanıza diliyorum, en kısa zamanda.”

ONLARCA SANATÇI KATILDI

Destek olan sanatçılardan bazıları şöyle: Genco Erkal, Sumru Yavrucuk, Levent Üzümcü, Leman Sam, Pelin Batu, Ahmet Ümit, Yeşim Salkım, Murat Uyurkulak, Hüsnü Arkan, Erdal Güney, Orhan Alkaya, Taner Rumeli, Onur Saylak, Barış Atay, İbrahim Karaca, Mehtap Meral, Selim Kalıç, Mazlum Çimen.