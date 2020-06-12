Şarkıcılara milyonlar, tiyatroculara bekleyin!’

Kadıköy Tiyatrolar Platformu, Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen Yeditepe Konserleri için 30 milyon TL'lik bir harcama yapılmasına tepki göstererek, "Konser verecek şarkıcılara devlet 30 milyon TL’yi tek kalemde harcayabiliyor. Tiyatroya gelince mevzuata takılan devlet, farklı ödenekleri kullanarak istediğinde kaynak aktarmanın yolunu da bulabiliyor" açıklaması yaptı.

Pandemi nedeniyle zor günler geçiren tiyatrocular, hazırladıkları ve ilgili makamlara ilettikleri taleplere karşılık alamadı. Bu süreçte Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen İstanbul Yeditepe Konserleri için 30 milyon TL harcandığı iddiası ise tartışılmaya devam ediyor.

Kadıköy Tiyatrolar Platformu da konuyla ilgili tepkisini açıkladı. Platformun açıklaması şöyleydi:

“Altmış şarkıcıya milyonlar, yüzlerce tiyatroya, binlerce tiyatro emekçisine bekleyin! Bu adil değil. İki ay kadar önce Kadıköy Tiyatroları Platformu'nun öncülüğünü yaptığı Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi tarafından, Kültür Bakanlığı'na yönelik 7 maddelik temel ihtiyaçlar listesinin olduğu bir imza kampanyası başlatıldı. Kampanya kısa sürede azımsanmayacak bir toplumsal desteğe kavuştu. Bu destek her gün artmaya devam ediyor. Kültür Bakanlığı'ysa taleplerimizin ve imzalarımızın bir dilekçeyle ilgili makamlara iletilmesine rağmen, şu ana dek somut bir adım atmadı. Üç aydan fazla kapalı kalmamızın telafi edilemeyecek kayıplarına karşılık devlet yardımının başvuru tarihini Temmuz ayına çekmek, oyunlarımızın dijital gösterim haklarını satın alacağı vaadinde bulunmak dışında bir şey yapılmadı.

‘TİYATRO YIKIMLA KARŞI KARŞIYA’

Tiyatro seyircisinin tamamına yakını yapılan anketlerde pandemi bitene kadar salonlara girmeyeceğini beyan ediyor. Konser verecek şarkıcılara basına yansıdığına göre devlet 30 milyon TL'yi tek kalemde harcayabiliyor. Tiyatroya gelince mevzuata takılan devlet, farklı ödenekleri kullanarak istediğinde kaynak aktarmanın yolunu da bulabiliyor. Ülkemizde tiyatro, telafisi on yıllar alacak bir yıkımla karşı karşıya artık.

BAKANLIĞA ÇAĞRI

Devlet, ödenekli tiyatrolar gibi diğer tiyatrolara da halkın ulaşmasını sağlamalıdır. Bu, devletin asli görevidir. Anayasanın hem sanata ve sanatçıya hem de onu takip edenlere sağladığı haklar karşısında herkes eşittir. Bu nedenle olanaklardan eşit biçimde yararlanmak hakkımızdır. Kültür Bakanlığı'nı şu ana kadar attığı göstermelik adımlara bir son vermeye, sorunu bütün ağırlığıyla masaya yatırma cesaretini göstermeye, taleplerimizi hayata geçirmek için vakit kaybetmeden harekete geçmeye davet ediyoruz.”