Şehir Tiyatroları Sanat Yönetmeni’ne AKP kadro vermedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin 12 Mart tarihli oturumunda Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevine getirilen Mehmet Ergen’in kadro onayı ve 250 boş kadroya yeni alım yapılması talebi gündeme geldi. AKP’nin çoğunlukta olduğu İBB Meclisi’nde Mehmet Ergen’e Genel Sanat Yönetmenliği kadrosu verilmedi. Diğer sözleşmeli sanatçı personelinin kadrosu ve ücretleri onaylandı. 250 kişilik boş kadroya da onay çıkmadı.

“GENEL SANAT YÖNETMENİ KADROSUNA ATANMASI HUKUKA UYGUN DEĞİL”



İlgili komisyon raporunda Mehmet Ergen’in belirtilen pozisyona atanabilmesi için öncelikle sanatçı kadrosuna alınması ile ilgili Belediye Meclisi’ne talep yapılması, Meclis onayı sonrası kadroya alınması ve sonra vizesinin talep edilmesi gerektiği belirterek gerekli yasal prosedürün uygulanıp uygulanmadığının belli olmadığı savunuldu. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na muhalefet sebebiyle hakkında açılan davada telif hakkını ihlal ettiğini kabul ederek eylemi sabit olan kişinin ‘Genel Sanat Yönetmeni’ kadrosuna atanmasının hukuka uygun olmadığı belirtildi. Raporda CHP grubu muhalefet şerhi düşerek genel sanat yönetmeni için kişiye özel bir uygulama yapılmasının usule aykırı olduğu vurgulandı. Karar oy çoğunluğu ile Meclis’te kabul edildi.

“SÜHA UYGUR DA BU USUL İLE ATANDI”



Oylama öncesinde söz alan CHP’li Meclis Üyesi Fidan Aslan Eroğlu, “Genel sanat yönetmeninin adı cımbızla çekilip alınmış. Rapora, dedikoduların girmesini garipsedim. İmamoğlu’nun yaptığı atama mevzuata uygun. Önceki dönemde de Süha Uygur aynı usul ile atandı” dedi. Hukuk Komisyonu’nun AKP’li Başkanı Muhammed Kaynar da atamanın usule aykırı olduğunu savundu ve “Telif haklarını ihlal etmiş birinin genel sanat yönetmeni olması mümkün değil. Şehir Tiyatroları’nın 700 kişilik kadrosu var, oradan birini bulamadınız mı? İBB bir yandan patır patır adam atarken bir yandan da harıl harıl işe adam alıyor” diye konuştu.