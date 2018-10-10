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Sezgin Alkan ilk albümünü yayınladı
Sezgin Alkan ilk albümünü yayınladı
Yaklaşık 10 yıldır, piyanoda kendine has tarzı ile Cem Adrian'a eşlik eden Sezgin Alkan, uzun zamandır beklenen ilk solo albümü ‘En Değerli Siyahım’ı dinleyicilerle buluşturdu. 
Kültür Sanat 10 Ekim 2018 - 12:13

Uzun yıllardır Cem Adrian başta olmak üzere Halil Sezai, Ceylan Ertem, Yeni Türkü, Pamela Spence gibi pek çok sanatçı ile aynı sahneyi paylaşan, piyanoda dünya müziği ve new age üzerine yoğunlaşan, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu Sezgin Alkan, 11 şarkılık ilk albümü ile müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

TÜM BESTELER KENDİSİNE AİT

Ağırlıklı olarak melankolik tınıları içinde barındıran 11 parçalık ‘En Değerli Siyahım' albümünde, Cem Adrian ve Şanışer ile olmak üzere iki adet düet yer alıyor.

Albümün çıkış parçası ‘Üşüyorum’, siyahın sessiz haykırışını, insan hayatındaki tüm duygularla birlikte anlatıyor. Sezgin Alkan’ın ilk albümü ‘En Değerli Siyahım'’da bestelerin tamamı sanatçının kendisine ait. Kayıtları Adham Farid tarafından Babajim Stüdyoları'nda yapılan albümün mix ve mastering çalışmalarında ise Evrim Nail Doğ imzası bulunuyor.

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Son güncelleme: 14:17 - 10.10.2018

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