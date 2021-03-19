Shakespeare’in Fırtına’sını ‘Provadan izle’yin

Etkinliklerini çevrim içi sürdüren İş Sanat, “Provadan İzle” başlıklı serisine William Shakespeare'in “Fırtına” adlı eseriyle devam ediyor. İktidar, hırs, özgürlük ve vicdan temalı “Fırtına” 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde Moda Sahnesi oyuncularının yorumuyla saat 20.30'da yayında olacak. İlk gösterim tarihinden itibaren de İş Sanat'ın YouTube kanalından ve internet sitesinden sezon boyunca izlenebilecek.

SIRADIŞI BİR DENEYİM

Bir masanın etrafında gerçekleşen ‘Provadan İzle' izleyiciyi tüm metnin okunduğu, alışılmışın dışında bir deneyime davet ediyor. Kemal Aydoğan'ın yönetmenliğini üstlendiği oyunun kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Ziver Armağan Açıl, Mürsel Yaylalı, Gürsu Gür, Zeynep Tuğçe Bayat, Selen Şeşen, Münircan Cindoruk, Yaşar Bayram Gül, İnanç Koçak, Kaan Songün ve Ertürk Erkek bulunuyor. Şubat ayında Semaver Kumpanya oyuncularının sahneye koyduğu, beş yüz bini aşkın erişime ulaşan Moliere'in ölümsüz komedisi “Cimri”, İş Sanat'ın Youtube kanalından ve internet sitesinden izlenebilir.