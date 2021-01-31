Sosyal mesajı tweetle değil fırçayla veriyor

Yenişehir ilçesinde yaşayan ressam ve vitray sanatçısı Seda Sarı, 2013 yılında Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun olduktan sonra çalışmalarını evinde kurduğu mütevazi atölyesinde sürdürmeye başladı.

Yenişehir Halk Eğitim Merkezi’nde usta öğretici ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nde sözleşmeli öğretmenlik yapan Sarı (33) “Resim ve vitray yapmak beni dinlendiriyor. Çalışmalarımda doğaya saygı ve insan sağlığına olan önemi sosyal bir mesaj olarak vermeyi seviyorum” dedi. Vitray sanatını Yenişehir'de sevdirmeyi amaçladığını vurgulayan Seda Sarı şunları söyledi: “Vitray renkli camların belli bir kompozisyon düzeni içinde bir araya getirilmesi ile yaratılan sanat tekniğidir. Kısaca cam süsleme sanatıdır. Camın yumuşak ve işlenebilir bir malzeme olma özelliği, renkleri, transparanlığı sayesinde çok sayıda teknikle büyüleyici eserler yaratmak mümkündür. Sanatçının bilgi, becerisi, emeğiyle yaratılan eserler bulunduğu mekânın özellikleri ve ışığının katkısıyla değerini arttırır.”

Dini süslemelerin yerini manzara ve figürler aldı

20. yüzyıl başlarından itibaren vitray sanatı süsleme, yapım ve kalıp yöntemlerinde değişiklikler meydana getirildiğine dikkat çeken Seda Sarı “Dini konulu vitray desenlerinin ve kullanım amaçlarının dışına çıkılmaya da başlandı. Kullanım yerleri de değişkenlik göstermeye başlandığı gibi seri üretimli vitray yapımlarına da başlandı. Dini konulu süslemelerin yerini manzara, insan figürleri, zarif bezemeler, çiçek motifleri ve geometrik desenler alamaya başladı. Farklı teknikler gelişti” diye konuştu.