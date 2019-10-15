Standart nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre standart mı, standard mı?

Standart nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre standart mı, standard mı?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de 'standart'dır. Standart mı, standard mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘standart’dır.

STANDART NE DEMEK:

1- Belli bir tipe göre yapılmış veya ayrılmış, ölçün, ölçünlü, tek biçim.

2- Belirli ölçülere, yasaya, kullanıma uygun olan, ölçün, ölçünlü.

3- Örnek veya temel olarak alınabilen, ölçün, ölçünlü.

4- Bir işletmede, bir ürünü, bir çalışma yöntemini, üretilecek miktarı, bütçenin para miktarını belirlemek için konulmuş kural

NEREDE NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin standart mı, standard mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı standart şeklinde olmalıdır.

standard (Yanlış kullanım)

standart (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Ürün açıklamalarında kullanılan yazılar standart olmalı.”