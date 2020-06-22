Türk tiyatrosunun duayeni Enis Fosforoğlu unutulmadı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Müjdat Gezen, Ediz Hun, Selma Güneri, Buket Uzuner, Zafer Algöz gibi isimler geçtiğimiz yıl bugün Büyükada’da hayatını kaybeden usta tiyatrocu Enes Fosforoğlu hakkındaki düşüncelerini kısa videolarla paylaştı.
Sanatçının eşi Feride Fosforoğlu pandemi nedeniyle böyle bir anmayı tercih etti.
BÜYÜKADA’DA OYUNU GÖSTERİLECEK
Fosforoğlu'nun “Buzlar Çözülmeden” adlı oyunu Büyükada Kent Konseyi bahçesinde saat 21.00'da gösterimde olacak.