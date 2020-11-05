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Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde tiyatro günleri
Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde tiyatro günleri
Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde tiyatro günleri devam ediyor. Ayça Bingöl, Süheyl ve Behzat Uygur, Metin Uca, Sumru Yavrucuk ve Sunay Akın sanatseverlerle buluşacak.
Kültür Sanat 5 Kasım 2020 - 15:39

Antalya’daki Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde  3-4 Aralık’ta Ben Anadolu/Ayça Bingöl, 5-6 Aralık’ta Hey Gidi Günler/Süheyl ve Behzat Uygur, 14 Aralık’ta Dilinizi Eşek Arısı Soksun/Metin Uca, 15-16 Aralık’ta Shirley Valentıne/Sumru Yavrucuk ve 17 Aralık’ta Yüz Yüze/Sunay Akın sanatseverlerle buluşacak.

PANDEMİ KURALLARINA UYGUN GÖSTERİLER

Geçenz sezon Dilinizi Eşek Arısı Soksun isimli tek kişilik oyunu ile sahne alan Metin Uca, Antalyalılarla ikinci kez buluşacak. Aynı şekilde kendine has yorumuyla farklı bir izleyici kitlesine sahip olan Sunay Akın 17 Aralık’ta hikaye tadındaki performansı ile sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Oyunların oynanacağı Türkan Şoray Kültür Merkezi, pandemi kurallarına uygun şekilde dezenfekte ediliyor, seyirciler ateşi ölçülerek, maske ile salona alınıyor. (İHA)

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Son güncelleme: 15:55 - 05.11.2020
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