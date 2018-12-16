Ünlü kabare şarkıcısı Ute Lemper İstanbul’a geliyor

Günümüzün en önemli kabare şarkıcılarından Ute Lemper, 9 Şubat 2019’da “Marlene ile Randevu” gösterisi ile Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde olacak.

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1988 yılında, bugünden tam 30 sene önce, Ute Lemper henüz kariyerinin başlarındayken, sinema ve müzik dünyasının en önemli yıldızlarından Marlene Dietrich ile kıyaslanmaya başlanır; bu durumdan büyük üzüntü duyan Ute ve Marlene Dietrich'e bu üzüntüsünü ifade eden bir kart gönderir. Bu kart sonrasında iki yıldızın yaptığı 3 saatlik telefon konuşması, ‘Marlene ile Randevu'nun hikayesini yaratır.

Ute Lemper, Piu Entertainment Organizasyonu ile 9 Şubat 2019'da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde gerçekleşecek bu gösteride dinleyicilere, Marlene Dietrich'in kariyerini, Şair Rilke'ye olan aşkını, üzüntülerini, sevinçlerini, hayatından bölümleri müthiş şarkılar eşliğinde anlatıyor.

İlk olarak Andrew Lloyd Webber’in ünlü müzikali Cats’in Viyana’daki sahnesinde 1983 yılında dikkatleri çeken Ute Lemper, uluslararası çıkışını sağlayan müzikallerden sonra bir kabare yıldızı olarak tüm dünyada parladı. 30 yılı aşkın başarılarla dolu kariyerinde dans, tiyatro, kabare, sinema, yazı, resim ve müzik ile sanatın her dalında kendini gösterdi.