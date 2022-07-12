Ünlü oyuncu ve yönetmen L.Q. Jones yaşamını yitirdi

Western filmlerinin yıldızı ve bir döneme damga vuran L.Q. Jones yaşamını yitirdi.

Sozcu.com.tr

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ABD’li ünlü oyuncu ve yönetmen L.Q. Jones’un yaşamını yitirdiği duyuruldu. Western filmlerinin aranan ismi olan ve bir döneme damga vuran oyuncunun 94 yaşında yaşama gözlerini yumduğu açıklandı.

Charlie’nin Melekleri, Hawaii Five-O, Bonanza, Incredible Hulk gibi yapımların yanı sıra Western filmlerinde de boy gösteren L.Q. Jones’un ölüm haberini torunu Erte deGarces paylaştı. Jones’un doğal sebeplerle yaşamını yitirdiği ve öldüğü sırada California’dakİ Hollywood Hills’teki evinde ailesinin yanı başında olduğu belirtildi.

deGarces, “Efsanevi LQ Jones bugün son kez gün batımına doğru yol aldı. Bay Jones, aileniz ve hayranlarınız sizi özleyecek” dedi.

1927’de Teksas’ın Beaumont bölgesinde dünyaya gelen Jones’un annesi genç yaşta yaşamını yitirdikten sonra akrabaları ile yaşamaya başladı. ABD donanmasına giren ve daha sonra Teksas Üniversitesi’nde hukuk okuyan Jones 1950’lerde kamera karşısına geçmeye başladı.

Oyunculuğun yanı sıra 1960’larda aktör arkadaşı Alvy Moore ile yapım şirketi kuran Jones, dört film çekti. 1975’te çektiği Çocuk ve Köpeği isimli filmin yapımcılığını ve senaryosunu da üstlendi.