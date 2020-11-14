Vaka sayıları arttı, müzeler kapandı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi artış gösteren vaka sayıları nedeniyle müzelerin geçici süreyle ziyarete kapatıldığını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu.

AĞUSTOS AYINDA AÇILMIŞTI

Corona virüs salgınına karşı Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 14 Mart tarihinde aldığı karar ile Hayvanat Bahçesi, Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, Kurtuluş Müzesi, Cam Sanatları Müzesi, Kent Belleği Müzesi ve Canlı Tarih Sahnesi’ni kapatmışı. Normalleşme süreciyle birlikte Ağustos ayı başında kapatılan yerleri tekrar açan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri dün almış oduğu karar ile salgında yaşanan artış nedeniyle Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, Cam Sanatları Müzesi, Kent Belleği Müzesi, Canlı Tarih Sahnesi ve Eskişehir Kurtuluş Müzesini geçici süreyle ziyarete kapattığını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

MASKE, SOSYAL MESAFE VE HİJYEN UYARISI YAPILDI

Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda vatandaşlar maske, mesafe ve hijyen konusunda tekrar uyarılarak şu ifadelere yer verildi:

“Corona virüs ile Mücadele Eylem Planımız kapsamında şehrimizde artış gösteren vaka sayıları nedeniyle ziyaretçilerimizin de sağlığı düşünülerek Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzemiz, Cam Sanatları Müzemiz, Kent Belleği Müzemiz, Canlı Tarih Sahnesi ve Eskişehir Kurtuluş Müzemiz geçici süreyle ziyarete kapatılmıştır. Salgına karşı en önemli gücümüz tedbir! Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına hassasiyet ile uyalım!”