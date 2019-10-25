Yüzyıl nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘yüz yıl’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Özellikle iki kelimenin yan yana gelişi ile oluşturulan yeni sözcüklerin nasıl yazıldığı en çok merak edilenler arasındadır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘yüzyıl’dır.
YÜZYIL NE DEMEK:
1- Yüzyıllık süre, asır
2- İçinde yaşanılan zaman
3- Milat başlangıç alınarak 1-100, 101-200, 201-300 vb. olarak sayılan yüzyıllık dönem.
YÜZYIL NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin yüzyıl mı, yüz yıl mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı yüzyıl şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.
yüz yıl (Yanlış kullanım)
yüzyıl (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Okulumuzun yüzyılı aşkın bir tarihi var.”