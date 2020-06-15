Altan Gördüm kimdir? Altan Gördüm nereli ve kaç yaşında?

Son olarak Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Gel Dese Aşk dizisinde Sabri karakterini canlandırmış olan Altan Gördüm hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Altan Gördüm kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…
ALTAN GÖRDÜM KİMDİR?
Altan Gördüm, 1 Aralık 1958 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. 1978 yılında, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne girdi. 1979-1980 sezonunda Ankara Sanat Tiyatrosu’nun (AST) kurslarına katıldı. Ardından AST'de yönetmen, oyuncu ve eğitmen olarak bir süre görev yapmıştır.
1996-2000 yılları arasında İzmir’de yaşayan Altan Gördüm, 2000 yılında Devlet Tiyatrosu’ndan aldığı davetle, yetişmiş sanatçı kontenjanından, Ankara Devlet Tiyatrosu kadrosuna katıldı. Ankara Sanat Tiyatrosu’ndaki pek çok oyunda rol aldı.
2009 yılında Vahide Gördüm ile birlikte İstanbul’da Akademi 35 Buçuk Sanat Evi isimli oyunculuk okulunu kuran Altan Gördüm 1991 yılında evlendiği kendisi gibi oyuncu olan Vahide Gördüm'den 2013 yılında boşanmıştır. Gördüm'ün bu evlilikten Alize isminde bir kızı vardır.
Altan Gördüm son olarak, Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Gel Dese Aşk dizisinde Sabri karakterine hayat vermişti.
Ödülleri:
2010 – 1. İsmail Cem Televizyon Ödülleri – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Kavak Yelleri)
2009 – 14. Sadri Alışık Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu (Devrim Arabaları)
Altan Gördüm'ün rol aldığı tiyatro oyunları:
2013 – Kızıl Ötesi Aydınlık
2007 – Her Şeye Rağmen Elele – Ankara Devlet Tiyatrosu
2002 – Ayrılık – Ankara Sanat Tiyatrosu
2002 – Murtaza – Ankara Devlet Tiyatrosu
2001 – Cengiz Han’ın Bisikleti – Ankara Devlet Tiyatrosu
2001 – Koltuk Düşkünü – Ankara Devlet Tiyatrosu
1994 – Pazar Keyfi – Ankara Sanat Tiyatrosu
1993 – Sakıncalı Piyade – Ankara Sanat Tiyatrosu
1993 – Yer Demir Gök Bakır – Ankara Sanat Tiyatrosu
1992 – Dünyadaki Oyuncaklar – Ankara Sanat Tiyatrosu
1991 – Yolcu – Ankara Sanat Tiyatrosu
1990 – Ayak Takımı Aarasında – Ankara Sanat Tiyatrosu
1989 – Mefisto – Ankara Sanat Tiyatrosu
1989 – Yusuf ile Menofis – Ankara Sanat Tiyatrosu
1988 – Sacco ile Vanzetti – Ankara Sanat Tiyatrosu
1987 – Sonuncular – Ankara Sanat Tiyatrosu
1986 – Zamlar Ban Karşı – Ankara Sanat Tiyatrosu
1985 – Bir Halk Düşmanı – Ankara Sanat Tiyatrosu
1985 – Nafile Dünya – Ankara Sanat Tiyatrosu
1984 – Cesur Aslan ve Sevgi – Ankara Sanat Tiyatrosu
1984 – Bir Ceza Avukatının Anıları – Ankara Sanat Tiyatrosu
1984 – Bir Şehnaz Oyun – Ankara Sanat Tiyatrosu
1984 – Misafir – Ankara Sanat Tiyatrosu
1983 – Mızıkçı- Ankara Sanat Tiyatrosu
1983 – Taziye – Ankara Sanat Tiyatrosu
1983 – Galile’nin Yaşamı – Ankara Sanat Tiyatrosu
1982 – Ayının Fendi Avcıyı Yendi – Ankara Sanat Tiyatrosu
1982 – Rüyadaki Oyuncaklar – Ankara Sanat Tiyatrosu
1982 – Resimli Osmanlı Tarihi – Ankara Sanat Tiyatrosu
1981 – Küçük Adam Ne Oldu Sana – Ankara Sanat Tiyatrosu
1981 – Rumuz Goncagül – Ankara Sanat Tiyatrosu
1981 – Sihirli Giysi – Ankara Sanat Tiyatrosu
Altan Gördüm'ün rol aldığı diziler ve filmler:
2020 – Gel Dese Aşk (Sabri) (TV Dizisi)
2014 – Yunus Emre: Aşkın Sesi (Sarı Saltuk) (Sinema Filmi)
2013 – Şeytan-ı Racim (Sinema Filmi)
2013 – Benimle Oynar mısın? (Okul Müdürü) (Sinema Filmi)
2013 – Beni Böyle Sev (Reha) (TV Dizisi)
2012 – Çakallarla Dans: Hastasıyız Dede (Tayyar Abi) (Sinema Filmi)
2012 – Babam İçin (Osman) (TV Dizisi)
2011 – Umutsuz Ev Kadınları (TV Dizisi)
2011 – Türk Pasaportu (Behic Erkin) (Sinema Filmi)
2011 – Labirent (Sinema Filmi)
2011 – Devrimden Sonra (İşçi) (Sinema Filmi)
2011 – Canım Babam (Hadi) (TV Dizisi)
2010 – Baykuş Krallığı Efsanesi (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)
2010 – Bahar Soğuk Geçecek (Hasan)(Kısa Film)
2009 – Aşk Geliyorum Demez (Erdoğan) (Sinema Filmi)
2008 – Devrim Arabaları (Recep Usta) (Sinema Filmi)
2007 – 2010 – Kavak Yelleri (Kamil Zeybek) (TV Dizisi)
2007 – Büyük Hazine: Sırlar Kitabı (Ed Harris Seslendirmesi) (Sinema Filmi)
2006 – İlk Aşk (Zurnacı Ziya) (Sinema Filmi)
2003 – Hayat Bilgisi (Panzer Emin Hoca) (TV Dizisi)
2003 – Bir İstanbul Masalı (Numan Gerçek) (TV Dizisi)
1999 – 2001 – Yılan Hikayesi (Kılıç Mehmet ) (TV Dizisi)
1999 – Yeşil Yol (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)
1996 – Kurtuluş (Naci Bey) (TV Dizisi)
1994 – Ziller (Sinema Filmi)
1993 – Kanıt Peşinde (Türkçe Seslendirme) (TV Dizisi)
1993 – Hoşçakal Umut (Sinema Filmi)
1988 – Aşıksın (Sinema Filmi)
1983 – Açık Denizlere Aganta (TV Filmi)
1981 – Gelibolu (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)
1975 – Tatlı Tatlı (Nuri) (Sinema Filmi)